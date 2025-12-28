(ΦΩΤΟ) Στερέψε ο ποταμός του Φόδελε και γέμισε σκουπίδια!

Αποκαρδιωτικές εικόνες δείχνουν χόρτα, σκουπίδια και ένα καταστραμμένο δεντρόσπιτο, αποκαλύπτοντας την εγκατάλειψη ενός φυσικού θησαυρού.
Η Κρήτη βιώνει μια παρατεταμένη ξηρασία· φράγματα και ποτάμια στερεύουν, ενώ η λειψυδρία πλήττει σοβαρά το φυσικό περιβάλλον και την καθημερινότητα των κατοίκων.
Ο ποταμός του Φόδελε δεν αποτελεί εξαίρεση: έχει στερέψει και παραδοθεί στη μοίρα του, όπως πολλά άλλα ποτάμια του νησιού, φανερώνοντας τη σοβαρότητα της λειψυδρίας και την αδιαφορία για τη φύση που κάποτε ανθούσε στις όχθες του.
Όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες, η κοίτη του ποταμού είναι γεμάτη χόρτα, σκουπίδια και διάσπαρτα αντικείμενα, ενώ η εγκατάλειψη έχει αφήσει τη φύση να αλωθεί από ανεπιτήρητη βλάστηση και σκουπίδια.
Η κατάσταση αυτή προκαλεί θλίψη και προβληματισμό, καθώς δείχνει πόσο εύκολα οι φυσικοί θησαυροί μπορούν να παραδοθούν στην εγκατάλειψη, αν δεν προστατεύονται και δεν περιποιούνται όπως τους αξίζει.
Ένα μέρος που κάποτε αποτελούσε στολίδι για το χωριό και καταφύγιο για την πανίδα και τη χλωρίδα, σήμερα παρουσιάζει μια εικόνα αδιαφορίας και παραμέλησης, υποβαθμίζοντας τη φυσική ομορφιά και τις δυνατότητες επισκεψιμότητας της περιοχής.
Φράγμα Αποσελέμη: Νερό μέχρι τον Φλεβάρη
Σε παρόμοια κατάσταση, βρίσκονται και οι ταμιευτήρες του φράγματος Αποσελέμη οι οποίοι στερεύουν, Τα επίπεδα του νερού έχουν πέσει σε ιστορικά χαμηλά, αποκαλύπτοντας το βυθισμένο χωριό Σφενδύλι. Οι εικόνες που κατέγραψε drone του Patris.gr, είναι αποκαρδιωτικές, σε μια περίοδο που υπό φυσιολογικές συνθήκες τα αποθέματα θα έπρεπε να ενισχύονται.
Λύσεις στο πρόβλημα υδροδότησης όχι μόνο του Ηρακλείου αλλά και ολόκληρης της Ανατολικής Κρήτης υπάρχουν, αλλά τα αρμόδια υπουργεία θα πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη.
