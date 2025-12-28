Στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκη

Ολιγοήμερη ξεκούραση στα πατρογονικά εδάφη για τον πρωθυπουργό

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Χανιά για μια ολιγοήμερη ανάπαυλα βρίσκεται αυτές τις μέρες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για να περάσει τις γιορτές με την οικογένειά του.

Το βράδυ του Σαββάτου επέλεξε να κατεβεί βόλτα στην παλιά πόλη και το ενετικό λιμάνι των Χανίων. Χαιρέτισε ανθρώπους, μίλησε με εργαζόμενους στην καθαριότητα την ώρα που γινόταν η αποκομιδή των απορριμμάτων αλλά και εφήβους. Μάλιστα ο πρωθυπουργός δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με όσους του το ζήτησαν…