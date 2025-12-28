ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ολιγοήμερη ξεκούραση στα πατρογονικά εδάφη για τον πρωθυπουργό

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Χανιά για μια ολιγοήμερη ανάπαυλα βρίσκεται αυτές τις μέρες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για να περάσει τις γιορτές με την οικογένειά του.

Το βράδυ του Σαββάτου επέλεξε να κατεβεί βόλτα στην παλιά πόλη και το ενετικό λιμάνι των Χανίων. Χαιρέτισε ανθρώπους, μίλησε με εργαζόμενους στην καθαριότητα την ώρα που γινόταν η αποκομιδή των απορριμμάτων αλλά και εφήβους. Μάλιστα ο πρωθυπουργός δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με όσους του το ζήτησαν…

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ν.Αντωνακάκης: Στεκόμαστε δίπλα στους πραγματικούς και τίμιους...

0
Όσοι δεν έχουν φυτέψει ή κλαδέψει έστω και μια...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και...

0
27 Δεκεμβρίου 2025 Το πρωί του Σαββάτου, 27ης Δεκεμβρίου 2025,...

Ν.Αντωνακάκης: Στεκόμαστε δίπλα στους πραγματικούς και τίμιους...

0
Όσοι δεν έχουν φυτέψει ή κλαδέψει έστω και μια...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και...

0
27 Δεκεμβρίου 2025 Το πρωί του Σαββάτου, 27ης Δεκεμβρίου 2025,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ν.Αντωνακάκης: Στεκόμαστε δίπλα στους πραγματικούς και τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ν.Αντωνακάκης: Στεκόμαστε δίπλα στους πραγματικούς και τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Όσοι δεν έχουν φυτέψει ή κλαδέψει έστω και μια...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
27 Δεκεμβρίου 2025 Το πρωί του Σαββάτου, 27ης Δεκεμβρίου 2025,...

Το Ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου για το έτος 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κυκλοφορήθηκε το Ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου...

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ειδική Συνεδρίαση για τον Προϋπολογισμό και Τακτική Συνεδρίαση για...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST