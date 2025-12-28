ΚΡΗΤΗ

Ν.Αντωνακάκης: Στεκόμαστε δίπλα στους πραγματικούς και τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Όσοι δεν έχουν φυτέψει ή κλαδέψει έστω και μια κουρμούλα αμπέλι ή ελιά

-Όσοι δεν έχουν βγεί να βοσκήσουν μέσα στη βροχή και το κρύο ή να αρμέξουν ή να ξεγεννήσουν έστω και μία κατσίκα .

-Όσοι δεν έχουν βγει για ψάρεμα με κρύο και αέρηδες
-Όσοι δεν βιώσει την αγωνία και την απώλεια από φυσικές καταστροφές και άλλες ζημιογόνες αιτίες στην παραγωγή καλό θα είναι να είναι προσεκτικοί , όταν κατηγορούν όλους αυτούς που διεκδικούν σήμερα στους δρόμους .

Σε λίγα χρόνια τα παιδιά μας θα τρώνε :

α. Γεωργικά προιόντα γεμάτα δηλητήρια εισαγόμενα από Τουρκία ,Αίγυπτο , Λατινική Αμερική .
β. Κρέας μεταλλαγμένο, παρασκευασμένο στα εργαστήρια , εξαιρετικά πρωτεϊνούχο , από σκουλίκια ή έντομα .
γ. Το χειρότερο όμως που θα συμβεί στο Έθνος μας είναι , ότι αυτοί οι νέοι , που είναι αρκετοί και ασχολούνται με γεωργία ή κτηνοτροφία , θα τα παρατήσουν και θα μετακομίσουν στις μεγάλες πόλεις ή το χειρότερο θα μεταναστεύσουν .

Για τους λόγους αυτούς και άλλους πολλούς στεκόμαστε δίπλα στους πραγματικούς τίμιους αγρότες , κτηνοτρόφους , αλιείς μελισσοκόμους που αγωνίζονται για τη ζωή και την αξιοπρέπεια τους.

Τους ευχόμαστε καλές γιορτές και μια καλή παραγωγική νέα χρονιά και τους προτρέπουμε να
απομονώσουν και να αποβάλουν τα λαμόγια και τους απατεώνες που πλούτισαν σε βάρος τους .

ΥΓ: κάθε τεκμηριωμένη διαφωνία , πολιτισμένα όμως, είναι δεκτή στο δημόσιο διάλογο

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
