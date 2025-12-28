Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

27 Δεκεμβρίου 2025

Το πρωί του Σαββάτου, 27ης Δεκεμβρίου 2025, κατά την εορτή του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης, πραγματοποιήθηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη, Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο, ο οποίος χοροστάτησε και στον Όρθρο, και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμο.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας έλαβε χώρα η εις Πρεσβύτερον χειροτονία του Αρχιδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου π. Κωνσταντίνου Ζουμπεράκη.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Πρόδρομος προσεφώνησε με συγκίνηση, με πατρικούς και παραινετικούς λόγους, τον νέο Πρεσβύτερο της Εκκλησίας και ευχήθηκε να έχει την πίστη και τη δύναμη του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, γινόμενος αληθινός πνευματικός πατέρας στην Ενορία του Γερανίου Ρεθύμνης, στην οποία θα αναλάβει τα εφημεριακά του καθήκοντα.

Από του Ιερού Βήματος παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, ο οποίος, ως Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, είχε χειροτονήσει τον π. Κωνσταντίνο στο βαθμό του Διακόνου, και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίος, πνευματικός πατέρας του νέου Πρεσβυτέρου.

Στο γεγονός αυτό της χαράς της Τοπικής Εκκλησίας παρέστησαν πλήθος κληρικών από ολόκληρη τη Μεγαλόνησο Κρήτη και πλήθος πιστών, μεταξύ των οποίων η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ. Μαίρη Λιονή, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος, Αντιδήμαρχοι, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Λιμενάρχης Ρεθύμνου κ. Κυριάκος Παττακός, ο Διοικητής του 547 Α/Μ Τάγματος Πεζικού Ρεθύμνου κ. Σφηναρόλης, ο Υποδιοικητής του 548 Α/Μ Τάγματος Πεζικού Ρεθύμνου κ. Χριστόπουλος, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της πόλεως.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, εξέφρασε την ευχή και την προσευχή πάντοτε να πλουτίζεται ο ιερατικός κατάλογος της Εκκλησίας με καλούς και αξίους κληρικούς, οι οποίοι θα υπηρετούν ευόρκως και καλλικάρπως την Αγία μας Εκκλησία.