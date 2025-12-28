ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

27 Δεκεμβρίου 2025

Το πρωί του Σαββάτου, 27ης Δεκεμβρίου 2025, κατά την εορτή του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης, πραγματοποιήθηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη, Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο, ο οποίος χοροστάτησε και στον Όρθρο, και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμο.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας έλαβε χώρα η εις Πρεσβύτερον χειροτονία του Αρχιδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου π. Κωνσταντίνου Ζουμπεράκη.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Πρόδρομος προσεφώνησε με συγκίνηση, με πατρικούς και παραινετικούς λόγους, τον νέο Πρεσβύτερο της Εκκλησίας και ευχήθηκε να έχει την πίστη και τη δύναμη του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, γινόμενος αληθινός πνευματικός πατέρας στην Ενορία του Γερανίου Ρεθύμνης, στην οποία θα αναλάβει τα εφημεριακά του καθήκοντα.

Από του Ιερού Βήματος παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, ο οποίος, ως Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, είχε χειροτονήσει τον π. Κωνσταντίνο στο βαθμό του Διακόνου, και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίος, πνευματικός πατέρας του νέου Πρεσβυτέρου.

Στο γεγονός αυτό της χαράς της Τοπικής Εκκλησίας παρέστησαν πλήθος κληρικών από ολόκληρη τη Μεγαλόνησο Κρήτη και πλήθος πιστών, μεταξύ των οποίων η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ. Μαίρη Λιονή, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος, Αντιδήμαρχοι, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Λιμενάρχης Ρεθύμνου κ. Κυριάκος Παττακός, ο Διοικητής του 547 Α/Μ Τάγματος Πεζικού Ρεθύμνου κ. Σφηναρόλης, ο Υποδιοικητής του 548 Α/Μ Τάγματος Πεζικού Ρεθύμνου κ. Χριστόπουλος, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της πόλεως.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, εξέφρασε την ευχή και την προσευχή πάντοτε να πλουτίζεται ο ιερατικός κατάλογος της Εκκλησίας με καλούς και αξίους κληρικούς, οι οποίοι θα υπηρετούν ευόρκως και καλλικάρπως την Αγία μας Εκκλησία.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκη

0
Ολιγοήμερη ξεκούραση στα πατρογονικά εδάφη για τον πρωθυπουργό Στην ιδιαίτερη...

Ν.Αντωνακάκης: Στεκόμαστε δίπλα στους πραγματικούς και τίμιους...

0
Όσοι δεν έχουν φυτέψει ή κλαδέψει έστω και μια...

Στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκη

0
Ολιγοήμερη ξεκούραση στα πατρογονικά εδάφη για τον πρωθυπουργό Στην ιδιαίτερη...

Ν.Αντωνακάκης: Στεκόμαστε δίπλα στους πραγματικούς και τίμιους...

0
Όσοι δεν έχουν φυτέψει ή κλαδέψει έστω και μια...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Το Ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου για το έτος 2026
Επόμενο άρθρο
Ν.Αντωνακάκης: Στεκόμαστε δίπλα στους πραγματικούς και τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ολιγοήμερη ξεκούραση στα πατρογονικά εδάφη για τον πρωθυπουργό Στην ιδιαίτερη...

Ν.Αντωνακάκης: Στεκόμαστε δίπλα στους πραγματικούς και τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Όσοι δεν έχουν φυτέψει ή κλαδέψει έστω και μια...

Το Ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου για το έτος 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κυκλοφορήθηκε το Ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου...

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ειδική Συνεδρίαση για τον Προϋπολογισμό και Τακτική Συνεδρίαση για...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST