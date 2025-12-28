Κυκλοφορήθηκε το Ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου για το έτος 2026, το οποίο είναι αφιερωμένο στον μακαριστό, από Λάμπης και Σφακίων, Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Θεόδωρο τον Τζεδάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από της εις Κύριον εκδημίας του.

Το Ημερολόγιο προλογίζει με Σεπτό Ευλογητικό Γράμμα η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ενώ σε αυτό περιλαμβάνεται ευλαβής κατάθεση ψυχής της Αυτού Θειοτάτης Μακαριότητος του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β΄, ο οποίος είναι πνευματικό ανάστημα του μακαριστού Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού Θεοδώρου.

Περιλαμβάνονται επίσης κείμενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την πολυσχιδή αρχιερατική διακονία του αοιδίμου Ιεράρχου Θεοδώρου, καθώς και από τη ζωή της Τοπικής Εκκλησίας.

Το Ημερολόγιο διανέμεται στις Ενορίες και στις Ιερές Μονές της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, ενώ υπάρχει και αναρτημένο για ψηφιακή ανάγνωση στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως (https://imra.gr/).

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου