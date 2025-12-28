Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Ειδική Συνεδρίαση για τον Προϋπολογισμό και Τακτική Συνεδρίαση για θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025.

Στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η Ειδική Συνεδρίαση με μοναδικό θέμα συζήτησης:

Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού (Αναλυτικού Προϋπολογισμού) οικονομικού έτους 2026 και Πίνακα Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (Π.Δ.Π.) της περιόδου 2026 – 2029 (Συνοπτικού Προϋπολογισμού) και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 1171/2025 Δημοτικής Επιτροπής) .

Στις 19:30 θα ξεκινήσει η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Χορήγηση έγκρισης άδειας εκσκαφής στην Εταιρεία UNITED FIBER Μ.Α.Ε. στα πλαίσια του έργου: «ARIADNI 2» – (απόφαση 1142/2025 Δημοτικής Επιτροπής)

2. Χορήγηση έγκρισης άδειας εκσκαφής στην Εταιρεία UNITED FIBER Μ.Α.Ε. στα πλαίσια του έργου «THERISSOS 3.4» – (απόφαση 1143/2025 Δημοτικής Επιτροπής

3. Έγκριση των δρομολογίων του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου (λήξη δημόσιας

διαβούλευσης του 5ου Πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφορίας)» – (απόφαση

1144/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

4. Μεταφορά πιάτσας ταξί από την οδό Νικ. Κρασαδάκη στην οδό Αθ. Μούση περιοχής Άγιος Ιωάννης (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του 5ου πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφορίας)» – (απόφαση 1145/2025 Δημοτικής Επιτροπής). 143750/2025

5. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε οδούς της πόλης του Ηρακλείου (λήξη δημόσιας διαβούλευσης του 5ου πρακτικού της Επιτροπής

6. Επικαιροποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή της οδού

Παπαπέτρου Γαβαλά, Μεσαμπελιές Ηρακλείου. (απόφαση 1147/2025 Δημοτικής

Επιτροπής).

7. Ευρεία εφαρμογή του νέου αρ. 24 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025, ΦΕΚ 100/Α/13.6.2025) σχετικά με το νέο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των 30 χλμ/ω στις κατοικημένες περιοχές»- (απόφαση 1148/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

8. Ορισμός επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της παροχής υπηρεσιών για τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων και διαλέξεων της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Ηρακλείου.