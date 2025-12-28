Χανιά: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του – Χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά από ανησυχία της οικογένειας του οδηγού

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής 28/12 στα Χανιά, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός δρόμου στην περιοχή της Πέτρας Σελί, λίγο έξω από το Σεμπρωνας.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά από ανησυχία της οικογένειας του οδηγού. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες από τους σταθμούς Χανίων και Καμπανού, καθώς και δυνάμεις της ΕΜΑΚ, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον οδηγό και να ασφαλίσουν το όχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο οδηγός ανασύρθηκε χωρις τις αισθήσεις του