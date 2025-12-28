ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του – Χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά από ανησυχία της οικογένειας του οδηγού

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής 28/12 στα Χανιά, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός δρόμου στην περιοχή της Πέτρας Σελί, λίγο έξω από το Σεμπρωνας.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά από ανησυχία της οικογένειας του οδηγού. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες από τους σταθμούς Χανίων και Καμπανού, καθώς και δυνάμεις της ΕΜΑΚ, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον οδηγό και να ασφαλίσουν το όχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο οδηγός ανασύρθηκε χωρις τις αισθήσεις τουhttps://www.neakriti.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκη

0
Ολιγοήμερη ξεκούραση στα πατρογονικά εδάφη για τον πρωθυπουργό Στην ιδιαίτερη...

Ν.Αντωνακάκης: Στεκόμαστε δίπλα στους πραγματικούς και τίμιους...

0
Όσοι δεν έχουν φυτέψει ή κλαδέψει έστω και μια...

Στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκη

0
Ολιγοήμερη ξεκούραση στα πατρογονικά εδάφη για τον πρωθυπουργό Στην ιδιαίτερη...

Ν.Αντωνακάκης: Στεκόμαστε δίπλα στους πραγματικούς και τίμιους...

0
Όσοι δεν έχουν φυτέψει ή κλαδέψει έστω και μια...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για κλοπές χρημάτων,προσωπικά έγγραφα και διάφορα αντικείμενα
Επόμενο άρθρο
Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ολιγοήμερη ξεκούραση στα πατρογονικά εδάφη για τον πρωθυπουργό Στην ιδιαίτερη...

Ν.Αντωνακάκης: Στεκόμαστε δίπλα στους πραγματικούς και τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Όσοι δεν έχουν φυτέψει ή κλαδέψει έστω και μια...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
27 Δεκεμβρίου 2025 Το πρωί του Σαββάτου, 27ης Δεκεμβρίου 2025,...

Το Ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου για το έτος 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κυκλοφορήθηκε το Ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST