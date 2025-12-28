Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για κλοπές χρημάτων,προσωπικά έγγραφα και διάφορα αντικείμενα

Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπές στο Ηράκλειο

Διέπραξε -3- περιπτώσεις κλοπών αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 1.820 ευρώ, προσωπικά έγγραφα και διάφορα αντικείμενα

Συνελήφθη χθες (27.12.2025) μεσημεριανές ώρες στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 35χρονος αλλοδαπος κατηγορούμενος για κλοπή. Εξιχνιάστηκαν ακόμα δύο περιπτώσεις κλοπών.

Ειδικότερα νυχτερινές ώρες της 26.12.2025 ο 35χρονος αφαίρεσε από όχημα μια τσάντα η οποία περιείχε χρήματα, προσωπικά έγγραφα και διάφορα αντικείμενα.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το μεσημέρι, ενώ από τη διενεργούμενη προανάκριση προέκυψε ότι είχε διαπράξει ακόμα δύο κλοπές.

Συγκεκριμένα νυχτερινές ώρες της 18.12.2025 προκαλώντας φθορές αφαίρεσε από επιχείρηση το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ και την 24.12.2025 αφαίρεσε τσάντα πεζής γυναίκας που περιείχε χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ, προσωπικά έγγραφα και τραπεζικές κάρτες.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, χρηματικό ποσό 105 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.