ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για κλοπές χρημάτων,προσωπικά έγγραφα και διάφορα αντικείμενα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπές στο Ηράκλειο

Διέπραξε -3- περιπτώσεις κλοπών αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 1.820 ευρώ, προσωπικά έγγραφα και διάφορα αντικείμενα

Συνελήφθη χθες (27.12.2025) μεσημεριανές ώρες στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 35χρονος αλλοδαπος κατηγορούμενος για κλοπή. Εξιχνιάστηκαν ακόμα δύο περιπτώσεις κλοπών.

Ειδικότερα νυχτερινές ώρες της 26.12.2025 ο 35χρονος αφαίρεσε από όχημα μια τσάντα η οποία περιείχε χρήματα, προσωπικά έγγραφα και διάφορα αντικείμενα.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το μεσημέρι, ενώ από τη διενεργούμενη προανάκριση προέκυψε ότι είχε διαπράξει ακόμα δύο κλοπές.

Συγκεκριμένα νυχτερινές ώρες της 18.12.2025 προκαλώντας φθορές αφαίρεσε από επιχείρηση το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ και την 24.12.2025 αφαίρεσε τσάντα πεζής γυναίκας που περιείχε χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ, προσωπικά έγγραφα και τραπεζικές κάρτες.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, χρηματικό ποσό 105 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκη

0
Ολιγοήμερη ξεκούραση στα πατρογονικά εδάφη για τον πρωθυπουργό Στην ιδιαίτερη...

Ν.Αντωνακάκης: Στεκόμαστε δίπλα στους πραγματικούς και τίμιους...

0
Όσοι δεν έχουν φυτέψει ή κλαδέψει έστω και μια...

Στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκη

0
Ολιγοήμερη ξεκούραση στα πατρογονικά εδάφη για τον πρωθυπουργό Στην ιδιαίτερη...

Ν.Αντωνακάκης: Στεκόμαστε δίπλα στους πραγματικούς και τίμιους...

0
Όσοι δεν έχουν φυτέψει ή κλαδέψει έστω και μια...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
«Χριστούγεννα στην Πόλη 2025»: Οι εκδηλώσεις την Κυριακή 28 και την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου
Επόμενο άρθρο
Χανιά: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του – Χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ολιγοήμερη ξεκούραση στα πατρογονικά εδάφη για τον πρωθυπουργό Στην ιδιαίτερη...

Ν.Αντωνακάκης: Στεκόμαστε δίπλα στους πραγματικούς και τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Όσοι δεν έχουν φυτέψει ή κλαδέψει έστω και μια...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
27 Δεκεμβρίου 2025 Το πρωί του Σαββάτου, 27ης Δεκεμβρίου 2025,...

Το Ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου για το έτος 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κυκλοφορήθηκε το Ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST