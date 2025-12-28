«Χριστούγεννα στην Πόλη 2025»: Οι εκδηλώσεις την Κυριακή 28 και την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου

Με πλούσιες εκδηλώσεις συνεχίζεται το εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Ηρακλείου «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025», προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

Το Σάββατο 28/12, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάτων δημιούργησε και κέρασε τα περίφημα «Κουμπανάκια» στην πλατεία Ελευθερίας. Με φόντο τα Ενετικά τείχη στην είσοδο του Κηποθέατρου «Νίκος Καζαντζάκης», οι γνωστοί κι αγαπημένοι ήρωες της Ντίσνεϊ σκόρπισαν χαρά στα παιδιά.

Επίσης η Παιδική Σκηνή του Cretan Winds παρουσίασε τη Χριστουγεννιάτικη παράσταση «10 Ιστορίες για Καλικάντζαρους» στην πύλη Ιησού. Στη συνέχεια, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου,

το Street Dance Show (XMAS Edition) προσέφερε μια νεανική χορευτική πανδαισία street style, latin και άλλων χορών. Η βραδιά έκλεισε με συναυλία Κρητικής μουσικής με τους Στέλιο Ανετάκη (λαούτο), Γιώργο Κολλάρο (λαούτο), Μανώλη Πλαΐτη (λύρα), Άγγελο Ουσταμανωλάκη (Μαντολίνο), στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.

Για σήμερα, Κυριακή 28 και την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου το πρόγραμμα για τα «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025» διαμορφώνεται ως εξής:

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Πλατεία Προμαχώνα Ιησού

• 12:00 Show με ξυλοπόδαρους ΟΜΜΑ STUDIO. Οι αγαπημένοι ξυλοπόδαροι του ΟΜΜΑ Studio σκορπίζουν εντυπωσιακό θέαμα και χαρά σε μικρούς και μεγάλους. Ένα παιδικό πάρτυ όπου οι ξυλοπόδαροι θα κάνουν μπαλονοκατασκευές και θα αφηγηθούν δραματοποιημένα παραμύθια στα παιδιά, σε διάδραση με αυτά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη στήριξη του Heraklion web radio και της εκπομπής “Τα παραμύθια του Κόσμου” με τον Αντώνη Διαμαντή.

Πλατεία Ελευθερίας

• 18:00 Συναυλία με την χορωδία Μικρασιατών του Μεγάλου Κάστρου

Μικρασιατικά κάλαντα του Δωδεκαημέρου από τη χορωδία Μικρασιατών Μεγάλου Κάστρου. Χοράρχης Ανδρέας Γιακουμάκης. Μουσικοί: Γρηγόρης Γιακουμάκης Πολιτική Λύρα, Θάνος Γιακουμάκης Λαούτο, Μιχάλης Κωστής Ούτι, Μάρθα Γριβάκη κανονάκι, Ευθύμης Τριανταφυλλίδης κρουστά.

• 19:00 Συναυλία με την Μικτή Παραδοσιακή Χορωδία Ηρακλείου “Καστρωδούντες”.

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Πλατεία Ελευθερίας

• 18:00 Χριστούγεννα με τους Kultur Multur (Κουλτούρ Μουλτούρ). Οι Kultur Multur είναι μια χαρούμενη μουσική παρέα από το Ηράκλειο της Κρήτης που σκοπό έχουν να προσφέρουν απλόχερα διασκέδαση σε παιδιά κάθε ηλικίας. Τραγούδια και μουσικές μπλέκονται όλα μαζί σε ένα κουβάρι και ταξιδεύουν τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους σε μέρη μακρινά.

Και για να μεταδώσουμε λίγο από το πνεύμα των ημερών, το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει πολλά αγαπημένα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, να τραγουδήσουμε και να ταξιδέψουμε στον κόσμο των Kultur Multur!! Οι Kultur Multur είναι οι: Ευτυχία Βαρούχα (φωνητικά), Ξενοφών Ζαμπούλης (ακουστική κιθάρα, φωνητικά),

Γιάννης Μητάκης (ντραμς, κρουστά), Αριάδνη Πρατικάκη (βιολί, φωνητικά), Μαρία Ταβαντζοπούλου (φωνητικά), Ιάκωβος Τριχάκης (πιάνο, φωνητικά) Λευτέρης Τριχάκης (ηλ. κιθάρα), Νίκος Χρηστάκης (ακορντεόν, φυσαρμόνικα, φωνητικά)

• 20:00 Συναυλία με την Xορωδία Ιωνία Αηδών. Η Χορωδία “Ιωνία Αηδών” συμμετέχει στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο Έντεχνο ελληνικό τραγούδι και παραδοσιακά κάλαντα της Πρωτοχρονιάς.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μελωδίες αγαπημένων Ελλήνων δημιουργών, μέσα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη φως, συγκίνηση και το πνεύμα των Χριστουγέννων. Την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της χορωδίας έχει η Λένα Χατζηγεωργίου.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με όλες τις εκδηλώσεις, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/xmas-in-heraklion/