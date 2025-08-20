From Page to Stage στο «Σχολείο Θεάτρου»: Ζήσε μια παράσταση από το μηδέν! Οι εγγραφές ξεκίνησαν!

Συνεχίζοντας την σπουδαία πορεία του επί 11 χρόνια, το Σχολείο Θεάτρου του Θεατρικού Περίπλου επιστρέφει δυναμικά με ένα νέο πρότζεκτ στην εκπαίδευση πάνω στην τέχνη του Θεάτρου.

“From Page to Stage” – «Από το Κείμενο στη Σκηνή»

Απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με το θέατρο και θέλει να γνωρίσει την τέχνη του θεάτρου με τον πιο ουσιαστικό και άμεσο τρόπο! Να γίνει κομμάτι της!

Από την πρώτη πρόβα ως το τελευταίο χειροκρότημα, οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν πως στήνεται μία παράσταση: το κείμενο, η έρευνα, οι αυτοσχεδιασμοί, οι ερμηνείες, τα κοστούμια, οι κινήσεις, τα φώτα, η μουσική…

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmAdfk_JmaD6pS9ty4OndH4DrCgV9J74GJKQLm4tPWPrNrXg/viewform

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες, είτε αρχάριοι, είτε με θεατρική εμπειρία. Με διάρκεια 9 μηνών (Οκτώβριος 2025 – Ιούνιος 2026), οι συμμετέχοντες θα ζήσουν τη μαγεία της θεατρικής δημιουργίας μέσα από διαδραστικά μαθήματα που περιλαμβάνουν: Δημιουργία Ρόλου, Κίνηση και Σωματική Έκφραση,

Ασκήσεις ensemble, Ορθοφωνία, Εκφραστικό Τραγούδι, Αυτοσχεδιασμό, Χρήση Σκηνικών αντικειμένων και τεχνικών στοιχείων πίσω από τη σκηνή (φώτα, ήχος, εφέ, σκηνικά).

Το Σχολείο Θεάτρου στελεχώνεται με κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση της Μαρίας Καντιφέ, ηθοποιού, σκηνοθέτιδας και acting coach, μαζί με την ομάδα συνεργατών της, προσφέροντας την ποιότητα και την σφραγίδα του αναγνωρισμένου Σχολείου Θεάτρου.

Οι συναντήσεις θα διεξάγονται στο Ρέθυμνο, στην αίθουσα της Περιηγητικής Λέσχης Ρεθύμνου, κυρίως βραδινές ώρες, διάρκειας 2-3 ωρών, δύο φορές την εβδομάδα.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmAdfk_JmaD6pS9ty4OndH4DrCgV9J74GJKQLm4tPWPrNrXg/viewform

Κάνε το βήμα και ζήσε το θέατρο στην πράξη!

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και 22 Σεπτεμβρίου 2025 και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

Μάθε για το Σχολείο Θεάτρου και τις δράσεις του εδώ: https://www.theatrikosperiplous.gr/?page_id=1088

Πληροφορίες & Αιτήσεις: info@theatrikosperiplous.gr – 6943688972

