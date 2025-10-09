Γάζα: Συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς για το πρώτο σκέλος – Τι προβλέπει

Τα ξημερώματα της Πέμπτης το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στο πρώτο σκέλος της πρότασης των ΗΠΑ για τη Γάζα – Η ανάρτηση Τραμπ.

Το Ισραήλ και Χαμάς «ενέκριναν» την πρώτη φάση του σχεδίου που πρότεινε η κυβέρνηση των ΗΠΑ για την αποκατάσταση της ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

«Αυτό σημαίνει πως ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα», συνέχισε.

Το Ισραήλ «θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε γραμμή προβλεπόμενη από τη συμφωνία», στο πλαίσιο των «πρώτων βημάτων προς Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια ειρήνη», πρόσθεσε.

Τι προβλέπει το πρώτο σκέλος της συμφωνίας για τη Γάζα

Οι μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στην Αίγυπτο επιβεβαίωσαν σήμερα στον αιγυπτιακό τηλεοπτικό σταθμό Al Qahera News ότι κλείστηκε συμφωνία ανταλλαγής ομήρων με φυλακισμένους, εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας και κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Κλείστηκε απόψε συμφωνία για όλους τους όρους και τους μηχανισμούς ώστε να τεθεί σε εφαρμογή η πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα», ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός, ο οποίος πιστεύεται πως διατηρεί δεσμούς με την αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών.

Συγκεκριμένα, η πρώτη φάση της συμφωνίας προβλέπει την απελευθέρωση από τη Χαμάς των 20 ζωντανών ομήρων που απομένουν μονομιάς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 παλαιστινίων κρατουμένων, δήλωσε σήμερα πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας, που αναμένεται να υπογραφτεί επίσημα αργότερα σήμερα, πρόσθεσε η πηγή αυτή, η οποία είναι ενήμερη για το περιεχόμενο των έμμεσων διαπραγματεύσεων.

Οι όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 250 Παλαιστινίων που είχαν καταδικαστεί σε ποινές ισόβιας κάθειρξης και άλλων 1.700 ανθρώπων που είχαν συλληφθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου 2023, πάντα σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Επικοινωνία Τραμπ με Νετανιάχου

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησε με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κι οι δυο τους αντάλλαξαν συγχαρητήρια για το «ιστορικό επίτευγμα» της σύναψης συμφωνίας που προβλέπει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας κι απελευθέρωση όλων των ομήρων που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακο, ανακοίνωσε το γραφείο του πρώτου.

Οι δυο άνδρες συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία τους και ο πρωθυπουργός Νετανιάχου κάλεσε τον πρόεδρο Τραμπ να απευθύνει ομιλία στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.