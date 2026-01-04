Γιώργος Παπαδάκης: Τέλος εποχής, συγκινητική αυλαία μετά από 34 χρόνια για το «Καλημέρα Ελλάδα»

«Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, που με κάνατε να νιώσω ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ»

Ο Γιώργος Παπαδάκης και η ομάδα του «Καλημέρα Ελλάδα» σε κλίμα συγκίνησης αποχαιρέτησε τους επί 34 χρόνια τηλεθεατές τους.

Με δάκρυα στα μάτια ο Γιώργος Παπαδάκης αποχαιρέτησε την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και συγκεκριμένα είπε κλείνοντας:

«Ήρθε αυτή η δύσκολη στιμή, αυτή την οικογένεια θα την αποχωριστώ από τη καθημερινότητα μου. Γιατί θα αποχωριστώ την καθημερινότητα μαζί σας. Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1, ένα μεγάλο σε όλους αυτούς τους συνεργάτες, τους φίλους, τα αδερφια μου…|Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, που με κάνατε να νιώσω ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ».