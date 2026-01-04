Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης – Υπέστη βαρύτατο έμφραγμα

Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης. Ο δημοσιογράφος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό Νοσοκομείο μετά από έμφραγμα.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν στο Κολωνάκι όπου μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε ασθενοφόρο και διεκομίσθη στο Λαϊκό Νοσοκομείο όπου έγινε προσπάθεια ανάνηψης.

Ο Γιώργος Παπαδάκης έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές τηλεθεατών, παρουσιάζοντας το «Καλημέρα Ελλάδα», που ήταν και η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης.

Τον φετινό Ιούλιο ο ίδιος και η ομάδα του «Καλημέρα Ελλάδα» σε κλίμα συγκίνησης αποχαιρέτησαν τους επί 34 χρόνια τηλεθεατές τους.

Οι πιο σημαντικοί σταθμοί της πορείας του

Ο Γιώργος Παπαδάκης γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου του 1951 στο Χαλάνδρι και έχει καταγωγή από την Κρήτη. Πριν αποφασίσει ποιον δρόμο θέλει να ακολουθησει, είχε δουλέψει σε οικοδομή, σε περίπτερο, μέχρι και στεφάνια είχε σηκώσει σε νεκροταφείο, προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά του, που είχε ανάγκη.

Ξεκίνησε την καριέρα του στη δημοσιογραφία από το ραδιόφωνο με την εκπομπή «Κάθε μέρα παντού», ενώ προηγουμένως είχε ασχοληθεί και με τον έντυπο τύπο.

Η πρώτη του δουλειά στην τηλεόραση ήταν η μεσημεριανή εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν τη δεκαετία του 1980 από τη συχνότητα της ΕΡΤ με συμπαρουσιαστές του τον Νάσο Αθανασίου και τη Σεμίνα Διγενή.

Την περίοδο 1988-1989 ήταν συμπαρουσιαστής-ρεπόρτερ στην ΕΤ1, ενώ το 1990-1992 παρουσίασε στον ΑΝΤ1 την εκπομπή «Ελλάς το μεγαλείο σου». Άλλες εκπομπές που παρουσίασε στον ΑΝΤ1 ήταν η «Κόκκινη Κάρτα», στην οποία είχε φιλοξενήσει μάλιστα την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το «Δέκα με τόνο» και η «Αρένα».