ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Με βαρύ ποινικό παρελθόν o 40χρονος δράστης – Είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρείο τον Ιούνιο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Άφαντος παραμένει ο δράστης της δολοφονίας στον Βόλο – Με ένα εργαλείο από την ψησταριά σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ρεπορτάζ Δημήτρης Πέρρος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την άγρια δολοφονία της 36χρονης γυναίκας στον Βόλο από τον 40χρονο σύζυγό της.

Ο δράστης παραμένει άφαντος μετά το έγκλημα με την αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 40χρονος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν ενώ πριν λίγο καιρό είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.

Το σημείο της δολοφονίας

Ποινικό παρελθόν

Συγκεκριμένα ο δράστης της δολοφονίας έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Επίσης στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία. Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις έλαβα εξιτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εγκλεισμός του στην ψυχιατρική κλινική έγινε μετά από απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε τότε ο 40χρονος.

Δεν είχε γίνει καταγγελία

Πάντως όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Ωστόσο υπάρχουν μαρτυρίες ότι οι καυγάδες μεταξύ του ζευγαριού ήταν συχνοί.

Την σκότωσε με ένα εργαλείο

Την ίδια ώρα σοκάρουν τα στοιχεία που αποκαλύπτονται για την δολοφονία της άτυχης γυναίκας. Το ζευγάρι είχε έναν άγριο καυγά μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά τους ενώ εκείνη την ώρα απουσίαζε η 18χρονη κόρη τους.

Ο καυγάς συνεχίστηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας και τότε ο 40χρονος πήρε ένα αιχμηρό εργαλείο ψησίματος και το κάρφωσε στην σύζυγό του τουλάχιστον δύο φορές στον λαιμό και στην πλάτη.

Η άτυχη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή και από εκείνη την ώρα αναζητείται.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων που εξασφαλίζουν σύνταξη...

0
Πέντε κατηγορίες ασφαλισμένων των πρώην Ταμείων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ...

Ανοικτή επιστολή στον πρωθυπουργό απέστειλαν 67 Οργανώσεις...

0
«Δεν είμαστε αντίπαλοι της Πολιτείας», σημειώνουν στην επιστολή τους...

Οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων που εξασφαλίζουν σύνταξη...

0
Πέντε κατηγορίες ασφαλισμένων των πρώην Ταμείων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ...

Ανοικτή επιστολή στον πρωθυπουργό απέστειλαν 67 Οργανώσεις...

0
«Δεν είμαστε αντίπαλοι της Πολιτείας», σημειώνουν στην επιστολή τους...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λένα Σαμαρά: Η σπαρακτική ανάρτηση του αδελφού της – «Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί τα γενέθλιά μου»
Επόμενο άρθρο
Ανοικτή επιστολή στον πρωθυπουργό απέστειλαν 67 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων που εξασφαλίζουν σύνταξη στα 62

ΠΚ team ΠΚ team -
Πέντε κατηγορίες ασφαλισμένων των πρώην Ταμείων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ...

Λιμός στη Γάζα: Πώς η IPC κατέληξε στο τρομακτικό συμπέρασμά της – Τα πέντε επίπεδα της κλίμακας

ΠΚ team ΠΚ team -
Πάνω από 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από υποσιτισμό και...

Νότια Κρήτη στο επίκεντρο: Παπασταύρου για έρευνες υδρογονανθράκων – «Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ελλάδας στην ενέργεια ενοχλεί»

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Νότια Κρήτη και οι θαλάσσιες περιοχές της Πελοποννήσου...

Ανοικτή επιστολή στον πρωθυπουργό απέστειλαν 67 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

ΠΚ team ΠΚ team -
«Δεν είμαστε αντίπαλοι της Πολιτείας», σημειώνουν στην επιστολή τους...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST