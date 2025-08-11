ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Hράκλειο:Στη Δαμάστα την Τετάρτη η Θεατρική Ομάδα του Δήμου Μαλεβιζίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στη Δαμάστα θα βρεθεί την Τετάρτη 13 Αυγούστου η Θεατρική Ομάδα του Δήμου Μαλεβιζίου, για να παρουσιάσει τη νέα της παράσταση με τίτλο «Καφενείο ο Παράδεισος».

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη θεατρική παραγωγή που μας μεταφέρει σε γνώριμους χώρους – τα αγαπημένα καφενεία – όπου γεννήθηκαν φιλίες, γράφτηκαν ιστορίες και στήθηκαν καθημερινές παραστάσεις ζωής. Μέσα από χιούμορ, συγκίνηση και μουσική, η ομάδα ζωντανεύει σκηνές μιας άλλης εποχής, με αναφορές που μιλούν σε κάθε γενιά.

Η παράσταση θα ξεκινήσει στις 21:15, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Συντελεστές:
Σκηνοθεσία – Σκηνογραφία: Δομήνικος Ταβερναράκης
Κείμενα: Γιώργος Βεϊσάκης
Φώτα & Ήχος: Στέλιος Λιανδράκης
Κοστούμια: Η Θεατρική Ομάδα

Παίζουν με σειρά εμφάνισης:
Γιώργος Βεϊσάκης, Δημήτρης Δασκαλάκης, Μαρία Αργυρού, Μανώλης Παπαδοσπυριδάκης Μανολης, Θανάσης Αλεγκάκης, Μαρίνα Ποντικάκη, Εύα Δημάκη, Μύρωνας Κουνενιδάκης, Εύα Χαριτάκη, Ειρήνη Κυρικλάκη, Ελένη Βερτούδου, Μαρία Γεροντή, Νίκος Λυρώνης, Μαρία Μωραϊτάκη, Δομήνικος Ταβερναράκης, Μαρία Κτιστάκη.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ρεθύμνης:Διανομή Κοινωνικού Παντοπωλείου

0
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ Την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025,...

Δήμος Γόρτυνας:Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους...

0
Ο Δήμoς Γόρτυνας, το Τοπικό Συμβούλιο Σοκαρά, η Ενορία...

Δήμος Ρεθύμνης:Διανομή Κοινωνικού Παντοπωλείου

0
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ Την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025,...

Δήμος Γόρτυνας:Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους...

0
Ο Δήμoς Γόρτυνας, το Τοπικό Συμβούλιο Σοκαρά, η Ενορία...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κ. Σπυριδάκη: « Οροπέδιο Λασιθίου: Η Πολιτεία το αντιμετωπίζει ως ‘αόρατο τόπο’ »
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Κρήτη τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Ρεθύμνης:Διανομή Κοινωνικού Παντοπωλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ Την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025,...

Δήμος Γόρτυνας:Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους ήρωες του μαρτυρικού Σοκαρά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμoς Γόρτυνας, το Τοπικό Συμβούλιο Σοκαρά, η Ενορία...

To Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης και το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων πραγματοποιούν συναυλία στο «Μ. Χατζιδάκις»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης συνεχίζοντας τη συνεργασία του...

Χανιά:Παραδοσιακή Στράτα με τον Λαογραφικό Όμιλο Χανίων και την παραδοσιακή σχολή χορού Ερωτόκρητες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνεχίζεται η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων – Αύριο,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST