Ηράκλειο:Νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Κρήτη τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ένας 81 ετών άνδρας έχασε τη ζωή του περίπου στις πεντέμισι το πρωί όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Δήμο Φαιστού.

Ο ηλικιωμένος άνδρας διεσχιζε τον δρόμο που οδηγεί από τα Καπαριανά προς το Καστέλι, όταν ένας οδηγός έπεσε πάνω του με το αυτοκίνητό του.

Ο ίδιος ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν εκείνος που ειδοποίησε την αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όμως οι γιατροί δεν μπόρεσαν να του προσφέρουν καμία βοήθεια, καθώς είχε ήδη καταλήξει.

ertnews.gr