Ε.Π.Κ.Κρήτης: Η Κυβέρνηση , ” ξεσπιτώνει” τους ενοικιαστές ,με το άδικο νομοθέτημα (άρθρο 72 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας)

Ένα άδικο.νομοθετημα, (άρθρο 72 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας )κατά των ενοικιαστών, δεν πρέπει να εφαρμοστεί!!!

Τίθεται σε εφαρμογή από τον Γενάρη του 2026

Σε μια εποχή, που η εύρεση κατοικίας, για μακροχρόνια μίσθωση,σε περιοχές όπως της Κρήτης θεωρείται “τζόκερ” ,έρχεται η ρύθμιση της Κυβέρνησης που ενσωματώνεται το άρθρο 72 του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να επιβάλλει σε συνοπτικές διαδικασίες ,εξώσεις το αργότερο εντός δύο μηνών , μια απόφαση που θα εκδίδεται από δικηγόρο.

Δηλαδή ,θα στερείται ο ενοικιαστής ,το δικαίωμα να προβάλλει τις δικές του αιτιάσεις ,ζητώντας κάποια παράταση χρόνου, π.χ ασθένεια, σχολείο του παιδιού, γειτνίαση με υπέργηρο γονέα κ.α

Η διαφωνία μας είναι ,ως Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που καθημερινά διαχειριζόμαστε καταγγελίες ενοικιαστών,για πολλαπλές αυθαιρεσίες των ιδιοκτητών ότι, δεν υπάρχουν ουσίας “στοπ’ για τον ιδιοκτήτη, καθώς στο παρελθόν υπήρξε η αποδεδειγμένη η νομοθετημένη ιδιοκατοικηση , εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή μέλους ,της οικογένειας του.

Με τη συγκεκριμένη διάταξη ,η Κυβέρνηση ουσιαστικά δημιουργεί έναν ακόμα λόγο να αυξηθούν τα ενοίκια και μάλιστα σε μία εποχή που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη στεγαστική κρίση ,από την εποχή της μεταπολίτευσης.

Δεν αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο ελήφθη αυτή η απόφαση, όταν ήδη η συντριπτική πλειοψηφία των ενοικιαστών, βρίσκεται σε φτώχεια λόγω ανεξέλεγκτης ακριβειας.

Επειδη , η εύρεση στέγης λόγω μετατροπής αυτής, σε τουριστικό κατάλυμα ,,βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb),από τους περισσότερους ιδιοκτήτες ,προσδοκώντας περισσότερα έσοδα ,φρονούμε, ότι ,θα υπάρξει υπερβολική αύξηση των ενοικιαζόμενων σπιτιών, πράγμα που ο μισθωτός πλήρους απασχόλησης των 800 με 900 ευρώ ,δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί και να βρει στέγη .

Και αφού η Κυβέρνηση γνωρίζει το ‘”πονηρό” σάλτο των ιδιοκτητών, με την βραχυχρόνια μίσθωση, έρχεται να τους επιβραβεύσει κιόλας “χαρίζοντας” τους με αυτό το νομοθέτημα ,αφενός για να ξεσπιτωσει τους ενοικιαστές ,που σε χρόνο ντε τε.,αφού τους υποχρεώσει να υποστούν εξευτελισμούς και εκβιασμούς..

Επειδή φρονουμε, ότι θα υπάρξουν εκβιασμοί, όπως η μου δίνεις τόσα η μου αδειάζεις το σπίτι

Επειδή ,ο αδύναμος οικονομικά ενοικιαστής,θα υποχρεωθεί να υποκύψει σε κάθε εκβιαστικό θέλω του ιδιοκτήτη , διότι όπως αναφέραμε. υπάρχει μεγάλη έλλειψη κατοικίας μακροχρόνιας μίσθωσης, και επειδή ο ενοικιαστής ακόμα και σε Ανακοπή της απόφασης έξωσης αφενός θα χρειαστεί αρκετά χρήματα για δικαστικά έξοδα ,χωρίς να είναι σίγουρος.για το αποτέλεσμα, ζητάμε ,από τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου να αρνηθούν να το ψηφίσουν γνωριζοντες.οτι οι ενοικιαστες θα αναγκάζονται να δίνουν διπλάσια μισθώματα και τα ενοίκια εκτοξευτούν.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης