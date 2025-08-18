ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Hράκλειο:Συλλυπητήριο Δημάρχου Χερσονήσου για θάνατο Θεόφραστου Καλουτσάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης, με το άκουσμα της είδησης του θανάτου Θεόφραστου Καλουτσάκη, έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Ο Θεόφραστος Καλουτσάκης ήταν ένα άξιο μέλος της κοινωνίας της Χερσονήσου με μεγάλη και εκδηλωμένη αγάπη για τον τόπο μας. Λαμπρός επιστήμονας και πετυχημένος επιχειρηματίας στο τομέα της ξενοδοχόας.

Με την ιδιότητα του συμβολαιογράφου με συμβούλεψε αξιόπιστα και με μεγάλη διάθεση αμέτρητες φορές για τις υποθέσεις του Δήμου μας. Έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρόοδο , αλλά και την ανάδειξη των μνημείων της περιοχής μας. Εκφράζω τα συλλυπητήρια στην οικογένειά του και ο Θεός να τον αναπαύσει».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μουσική συνάντηση χιλιετιών στη Ζώμινθο: Από τον...

0
Μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου. Με...

Γιατί γέμισε λύματα η παραλία στα Χανιά...

0
Τι συνέβη και ξεχύθηκαν τα λύματα από τον αγωγό...

Μουσική συνάντηση χιλιετιών στη Ζώμινθο: Από τον...

0
Μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου. Με...

Γιατί γέμισε λύματα η παραλία στα Χανιά...

0
Τι συνέβη και ξεχύθηκαν τα λύματα από τον αγωγό...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λασίθι:Αντίθετος ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου στην πώληση ακινήτων του Δημοσίου που μπορούν να εξυπηρετήσουν τον Δήμο
Επόμενο άρθρο
Γιατί γέμισε λύματα η παραλία στα Χανιά – Τα λάθη και οι παραλείψεις
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Μουσική συνάντηση χιλιετιών στη Ζώμινθο: Από τον Μινωικό Πολιτισμό στο “σήμερα”

ΠΚ team ΠΚ team -
Μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου. Με...

Γιατί γέμισε λύματα η παραλία στα Χανιά – Τα λάθη και οι παραλείψεις

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τι συνέβη και ξεχύθηκαν τα λύματα από τον αγωγό...

Λασίθι:Αντίθετος ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου στην πώληση ακινήτων του Δημοσίου που μπορούν να εξυπηρετήσουν τον Δήμο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μανώλης Μενεγάκης: «Το κράτος να εξετάσει πολύ σοβαρά τη...

Πήρε 60.000 ευρώ από την 92χρονη και τώρα θα …βλέπει τον κόσμο πίσω από τα κάγκελα

ΠΚ team ΠΚ team -
«Με εξαπάτησαν και μένα» ισχυρίστηκε η 39χρονη - «έχασα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST