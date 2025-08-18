Hράκλειο:Συλλυπητήριο Δημάρχου Χερσονήσου για θάνατο Θεόφραστου Καλουτσάκη

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης, με το άκουσμα της είδησης του θανάτου Θεόφραστου Καλουτσάκη, έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Ο Θεόφραστος Καλουτσάκης ήταν ένα άξιο μέλος της κοινωνίας της Χερσονήσου με μεγάλη και εκδηλωμένη αγάπη για τον τόπο μας. Λαμπρός επιστήμονας και πετυχημένος επιχειρηματίας στο τομέα της ξενοδοχόας.

Με την ιδιότητα του συμβολαιογράφου με συμβούλεψε αξιόπιστα και με μεγάλη διάθεση αμέτρητες φορές για τις υποθέσεις του Δήμου μας. Έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρόοδο , αλλά και την ανάδειξη των μνημείων της περιοχής μας. Εκφράζω τα συλλυπητήρια στην οικογένειά του και ο Θεός να τον αναπαύσει».