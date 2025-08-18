Γιατί γέμισε λύματα η παραλία στα Χανιά – Τα λάθη και οι παραλείψεις

Τι συνέβη και ξεχύθηκαν τα λύματα από τον αγωγό στα Χανιά με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν έντονα προβλήματα

Γεμάτη λύματα από τους αγωγούς της πόλης ήταν το πρωί της Δευτέρας η παραλία στα Χανιά, με τις εικόνες να προκαλούν ανησυχία σε ντόπιους και τουρίστες.

Τους λόγους που οδήγησαν τα λύματα εκτός αγωγών, εξήγησε μιλώντας στο in η αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, Νίκη Αποστολάκη.

Όπως σημείωσε, η κυρία Αποστολάκη, ο λόγος που «στόμωσε» ο αγωγός της αποχέτευσης στο συγκεκριμένο σημείο δεν σχετίζεται με παλαιότητα ή κακή συντήρηση του αποχετευτικού δικτύου.

«Τους καλοκαιρινούς μήνες που λόγω τουρισμού αυξάνεται κατά πολύ ο πληθυσμός στην περιοχή μας, παρατηρούνται οξυμένα φαινόμενα αμέλειας από τους πολίτες, τόσο τους ντόπιους όσο και τους επισκέπτες. Καταρχάς, οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων πολλές φορές δεν χρησιμοποιούν τους λιποσυλλέκτες ως οφείλουν, για τη συλλογή των λαδιών από τις κουζίνες τους» ανέφερε η αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΧ, εξηγώντας ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα λίπη να μπαίνουν μέσα στους αγωγούς και να μετατρέπονται σε στέρεες ογκώδεις μάζες που πιέζουν τους αγωγούς.

Σοβαρά προβλήματα στον καθαρισμό των αγωγών αντιμετωπίζουν συχνά οι εργαζόμενοι στη ΔΕΥΑΧ

«Οι πολίτες με τη σειρά τους αλλά και οι τουρίστες απορρίπτουν μέσα στις λεκάνες τα μωρομάντηλα και άλλα είδη υγιεινής που επίσης φράζουν τους αγωγούς» πρόσθεσε η Νίκη Αποστολάκη, συμπληρώνοντας ότι τα οχήματα της ΔΕΥΑΧ που αποφράσουν τους αγωγούς μαζεύουν ολόκληρα καρότσια με τεράστιες «κορδέλες» από μωρομάντηλα.

Το αποτέλεσμα είναι όπως εξηγεί η κ. Αποστολάκη, σε ένα αποχετευτικό δίκτυο 400 χιλιομέτρων, όπως είναι αυτό των Χανίων, τα ογκώδη λύματα να πιέζουν και να ανοίγουν τα καπάκια στις πιο χαμηλές υψομετρικά περιοχές, όπως η Νέα Χώρα Χανίων ή το λιμάνι.

Έλεγχοι και ευθύνες

Σύμφωνα με την κυρία Αποστολάκη, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων δεν είναι η υπεύθυνη για τους ελέγχους και την επιβολή προστίμων στις επιχειρήσεις εστίασης, αλλά το Υγειονομικό Τμήμα της Περιφέρειας.

«Στη ΔΕΥΑΧ έχουμε στείλει επιστολές στο Υγειονομικό για να ζητήσουμε εντατικοποίησης ελέγχων και επιβολή προστίμων» πρόσθεσε μιλώντας στο in.