Μουσική συνάντηση χιλιετιών στη Ζώμινθο: Από τον Μινωικό Πολιτισμό στο “σήμερα”

Μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου.
Με εξαιρετική επιτυχία και τη θερμή συμμετοχή πλήθους κόσμου, πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 16 Αυγούστου 2025, στον μοναδικό αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου, η ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με τίτλο: «Ζώμινθος – Ανώγεια | 1900 π.Χ. – 2000 μ.Χ. | Τραγουδώντας σήμερα το αιώνιο, το παγκόσμιο».
Στην καρδιά του Ψηλορείτη, εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία, η Ζώμινθος, πλέον ενταγμένη στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, άνοιξε τις πύλες της για μια βραδιά που έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη όσων την έζησαν. Παρά το τσουχτερό κρύο, πλήθος επισκεπτών, φίλων του πολιτισμού και κατοίκων της περιοχής κατέκλυσαν τον χώρο, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δύναμη της τέχνης να ενώνει και να εμπνέει.
Ο διακεκριμένος συνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου, παρουσίασε μια μουσική εμπνευσμένος από τον Μινωικό Πολιτισμό, την ατμόσφαιρα και τη μνήμη του αρχαιολογικού χώρου.
