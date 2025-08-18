Στην Αγιά Χανίων οι 58 μετανάστες που εντοπίστηκαν στην Γαύδο

Δύο καραβιές εντοπίστηκαν στα ανοιχτά της Γαύδου και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καραβέ.
Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στα νότια της Κρήτης και ακόμα δύο καραβιές εντοπίστηκαν στα ανοιχτά της Γαύδου και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καραβέ.
Στην πρώτη επιχείρηση σκάφος του Λιμενικού και της Frontex προχώρησαν στη διάσωση 68 ανθρώπων και στη δεύτερη 58 μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβο από δεξαμενόπλοιο σημαίας Μάλτας επίσης νότια της Γαύδου.
Οι μετανάστες στην πλειοψηφία τους από Μπαγκλαντές και Σουδάν αναμένεται να οδηγηθούν στα Χανιά και στον εκθεσιακό χώρο της Αγυιάς όπου ήδη φιλοξενούνται 92 άτομα.
