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Η γιγάντωση του Ολυμπιακού συνεχίζεται – Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Από: ΠΚ team

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Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει, σε διαπιστευμένους δημοσιογράφους, το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το οποίο θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 50.000 θεατές.

Ο Ολυμπιακός και το γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» συμβαδίζουν στο διάβα των χρόνων και η ιστορική έδρα του Θρύλου, αποτελεί σημείο αναφοράς για την ομάδα του Πειραιά και τα εκατομμύρια των οπαδών της, σε κάθε γωνιά της οικουμένης.

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και στην ακόμα μεγαλύτερη γιγάντωση του κορυφαίου συλλόγου της χώρας.

Ο ηγέτης των Πειραιωτών παρουσιάζει σήμερα σε διαπιστευμένους δημοσιογράφους, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, τα σχέδια για το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», χωρητικότητας περισσότερων από 50.000 θεατών.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει τονίσει πολλές φορές, πως ο Ολυμπιακός προχωρά για την κατάκτηση ακόμα ψηλότερων κορυφών και το νέο γήπεδο της ομάδας του λιμανιού, θα είναι ένα από τα κορυφαία σε όλο τον κόσμο, αντάξιο της ιστορίας και του μεγαλείου του Θρύλου.

Θυμίζουμε πως τα σχέδια για την κατασκευή του νέου γηπέδου, εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, ενώ το τεράστιο αυτό έργο, θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατ. ευρώ τα οποία θα προέλθουν από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης

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