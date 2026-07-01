Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα – Οι προϋποθέσεις για τα 1.500-2.500 ευρώ

Από φέτος υπάρχει νέα αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ιδιίατερα σε περιπτώσεις συγκατοίκησης.

Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για τους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις από τους δικαιούχους θα υποβάλλονται έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 στην ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https: https://stegastiko.minedu.gov.gr.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκαν από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

«Σε μια περίοδο που το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντική πρόκληση για πολλές ελληνικές οικογένειες, στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, μειώνοντας τα οικονομικά βάρη που συνοδεύουν τη φοίτηση και δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες σπουδών για όλους. Με το άνοιγμα της πλατφόρμας για το στεγαστικό επίδομα, κάνουμε ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο να στηριχθούν ακόμη περισσότεροι φοιτητές και οι οικογένειές τους. Από το 2019, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει ότι η φοιτητική μέριμνα αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Το στεγαστικό επίδομα δεν είναι απλώς μια οικονομική ενίσχυση, αλλά μια ουσιαστική συμβολή στον οικογενειακό προϋπολογισμό και μια επένδυση στη δυνατότητα κάθε νέου να σπουδάσει με αξιοπρέπεια, όπου κι αν βρίσκεται το Πανεπιστήμιό του. Εφαρμόζοντας ένα Σχέδιο Δίκαιης Στήριξης της Φοιτητικής Στέγης, συνεχίζουμε πέραν της χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος, να ανακαινίζουμε και να δημιουργούμε σύγχρονες φοιτητικές εστίες, ώστε κάθε φοιτητής να απολαμβάνει ένα αξιοπρεπές στεγαστικό περιβάλλον. Η πολιτική μας όμως, δεν σταματά εδώ. Στόχος είναι έως το 2030 να διπλασιάσουμε ουσιαστικά την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών, από το 7% στο 15%. Γιατί η στήριξη της νέας γενιάς, αποτελεί επιλογή ευθύνης και επένδυση στο μέλλον της Ελλάδας», δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, δήλωσε σχετικά:

«Η στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα συνεχίζουμε να ενισχύουμε έμπρακτα τη φοιτητική μέριμνα. Η σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του ίδιου του επιδόματος και τις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη νέων φοιτητικών εστιών, αποδεικνύει ότι επενδύουμε συστηματικά στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση και στηρίζουμε ουσιαστικά όσους σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους».

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ