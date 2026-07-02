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Έρχεται το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Αυξημένα ποσά και περισσότεροι δικαιούχοι

Από: ΠΚ team

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Όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Ο νέος κύκλος του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» αναμένεται να ανοίξει το επόμενο διάστημα, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση για διακοπές σε περισσότερους δικαιούχους. Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένα εισοδηματικά όρια, υψηλότερα ποσά επιδότησης που φτάνουν έως και τα 600 ευρώ, καθώς και ειδικές ευνοϊκές ρυθμίσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και πολύτεκνες οικογένειες.

Τα κριτήρια για το «Τουρισμός για Όλους»

Για τους άγαμους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα το ανώτατο ετήσιο εισόδημα αυξάνεται στις 21.000 ευρώ, έναντι 19.000 ευρώ που ίσχυε στον προηγούμενο κύκλο. Αντίστοιχα, για τα έγγαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά το όριο διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες μπορεί να φθάσει έως και τις 58.000 ευρώ.

Η αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων εκτιμάται ότι θα επιτρέψει την ένταξη σημαντικά περισσότερων νοικοκυριών στο πρόγραμμα, διευρύνοντας τη βάση των δικαιούχων.

Άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία άνω του 67%, καθώς και οικογένειες που έχουν προστατευόμενα τέκνα με αναπηρία, θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς να ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Τα ποσά

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώνεται από 200 έως και 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου αλλά και τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα χρησιμοποιηθεί η επιδότηση.

Επίσης, πολύτεκνες οικογένειες θα λαμβάνουν πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά, αυξάνοντας περαιτέρω το συνολικό ποσό της επιδότησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις μετακινήσεις και τις διαμονές που θα πραγματοποιηθούν κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο, από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο.

Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr, ενώ για όσους δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ψηφιακά θα υπάρχει και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών διαμονής σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους του προγράμματος και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που έχουν τεθεί.

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