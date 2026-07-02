Πρόταση – καταπέλτης του εισαγγελέα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η αναβάθμιση ενός μέρους του κατηγορητηρίου από πλημμέλημα σε κακούργημα και η καταδίκη 57 παραγωγών.

Στην πρώτη γραμμή της δικαστικής επικαιρότητας βρίσκονται υποθέσεις με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε αντικριστές δικαστικές αίθουσες χθες στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων σημειώθηκαν εξελίξεις σε δύο διαφορετικές μεταξύ τους υποθέσεις, με κοινό σημείο αναφοράς όμως τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ώρα που ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας Αναστάσιος Παναγάκος με μία πρόταση – καταπέλτη ζητούσε την αναβάθμιση ενός μέρους του κατηγορητηρίου από πλημμέλημα σε κακούργημα για δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και την καταδίκη τους για άλλες δύο αξιόποινες πράξεις (υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος), η πρόεδρος άλλου δικαστηρίου με διαφορετική σύνθεση ανακοίνωνε τις ποινές για 57 παραγωγούς από την Κρήτη, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για απάτη εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης – χωρίς μάλιστα να τους αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό –, ενώ άνοιξε η «βεντάλια» της έρευνας και για νέα πρόσωπα.

Στην πρώτη υπόθεση, που συνεχίζεται σήμερα με τις αγορεύσεις των υπερασπιστών, στο εδώλιο κάθονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αμεσων Ενισχύσεων και Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων Αθανασία Ρέππα, που δικάζονται για την απόκρυψη του φακέλου με τα αποτελέσματα του ελέγχου που είχε διενεργήσει η βασική μάρτυρας κατηγορίας Παρασκευή Τυχεροπούλου. Ενα έγγραφο που δεν έστειλαν, ως όφειλαν, στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για υπεξαγωγή εγγράφου από κοινού, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος από κοινού. Ο εισαγγελικός λειτουργός όμως, αποτιμώντας τα στοιχεία, ζήτησε να αναβαθμιστεί η εις βάρος τους κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφων από πλημμέλημα σε κακούργημα. Οπως τόνισε, ως υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέκρυψαν σκοπίμως από την εισαγγελική Αρχή την έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, προκειμένου να μη διαπιστωθεί ότι οι εμπλεκόμενοι παραγωγοί εξαπατούσαν τον Οργανισμό. Και η συγκεκριμένη πράξη δεν συνιστά πλημμέλημα αλλά κακούργημα. Γι’ αυτό πρότεινε το δικαστήριο να κηρυχθεί καθ’ ύλην αναρμόδιο και η υπόθεση να παραπεμφθεί στο αρμόδιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών.

Η ανάρμοστη συμπεριφορά και ο Γρηγόρης Βάρρας

«Οι κατηγορούμενοι ήταν υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τη νομική υπηρεσία για να αποφασιστεί αν θα σταλούν οι εκθέσεις Τυχεροπούλου στις δικαστικές Αρχές», είπε ο εισαγγελικός λειτουργός, συμπληρώνοντας ότι «επέδειξαν συμπεριφορά που δεν ταιριάζει στο επαγγελματικό τους προφίλ». Ξεχωριστό κεφάλαιο αφιέρωσε στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας στον ρόλο που διαδραμάτισε στην υπόθεση ο άλλοτε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας, ο οποίος εξετάστηκε και ως μάρτυρας.

Σύμφωνα με τον εισαγγελικό λειτουργό, «η κ. Τυχεροπούλου ενήργησε κατόπιν εντολής του Βάρρα και όχι αυθαίρετα», ενώ αναρωτήθηκε: «Ακόμη όμως και αυθαίρετα να είχε ενεργήσει μια υπάλληλος που έφερε σε γνώση της διοίκησης ευρήματα απάτης, εμείς θα την ψέξουμε;», για να καταλήξει πάντως ότι τα στοιχεία της έρευνάς της ήταν επαρκή και αξιόπιστα.

Βαριές ποινές, πάντως, επέβαλε το δικαστήριο και στους 57 παραγωγούς από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενοικιάσει εκτάσεις για καλλιέργεια ελιών και αμυγδαλιών στην Καστοριά, όπου λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν.

Οι δικαστές ακολούθησαν την πρόταση της εντεταλμένης ευρωπαίας εισαγγελέως Χαρίκλειας Θάνου και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στους κατηγορουμένους, τιμωρώντας τους με ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 χρόνια με αναστολή. Παραλλήλως, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Επίσης, για να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη και άλλων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνέβαλαν στην αποδέσμευση των ΑΦΜ και στην καταβολή των ενισχύσεων για το 2020.