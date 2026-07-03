Ο Ολυμπιακός παρουσίασε το υπερσύγχρονο στολίδι του – Το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κόβει την ανάσα

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο στολίδι των «ερυθρόλευκων», το υπερσύγχρονο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Μία υπέρλαμπρη παρουσίαση για το νέο… σπίτι. Η «ερυθρόλευκη» οικογένεια συγκεντρώθηκε στο Δημοτικό Θέατρο την Πέμπτη (2/7) για να θαυμάσει τα σχέδια του νέου «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο Ολυμπιακός σχεδιάζει το μέλλον του, σε μία υπερσύγχρονη Αρένα, σε ένα απίθανο γήπεδο, στο στολίδι, όπου ετοιμάζεται να ζήσει ακόμα περισσότερες επιτυχίες.

Ο πρόεδρος Βαγγέλης Μαρινάκης, που παρουσιάστηκε ενωτικός και εμφανώς συγκινημένος, αποκάλυψε μεταξύ άλλων ότι το εν λόγω έργο θα χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου από τον ίδιο, θα έχει χωρητικότητα 53.000 θέσεις και πως οι εργασίες θα ξεκινήσουν τον Μάιο του 2027.

Η σημασία του νέου γηπέδου φαίνεται και από την παρουσία πλήθος εξέχουσων προσωπικοτήτων, όπως οι πρέσβεις των ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Ισπανίας, Κατάρ, ΗΑΕ και Σερβίας.

Την εισαγωγή της εκδήλωσης έκανε ένας εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού, Κωνσταντίνος Καραπαπάς ο οποίος έκανε λόγο για: «τα όνειρα που εμείς οι Ολυμπιακοί έχουμε την ευλογία να τα ζούμε ξύπνιοι».

Συνέχισε δε λέγοντας ότι: «υπάρχουν και εκατομμύρια ψυχές, εκατομμύρια Ολυμπιακοί στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, που με κομμένη την ανάσα περιμένουν να κάνουν εικόνα, να γίνουν εικόνα αυτά που πρόκειται να συμβούν, να γίνει εικόνα ένα ακόμα όνειρο που θα το ζήσουν».

Εκθείασε την παρουσία του προέδρου Βαγγέλη Μαρινάκη στο τιμόνι του συλλόγου: «Από το 2010 το τιμόνι του συλλόγου κρατάει στα χέρια του ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.

Διαρκώς δίνει τα πάντα για να μεγαλώνει τον Ολυμπιακό, να μεγαλώνει τον θρύλο, να μεγαλώνει την Ελλάδα. Θέλω να ξέρετε πως η σημερινή μέρα, επειδή για να είμαι ειλικρινής, έχω δει κάποιες εικόνες. Θέλω να σας προετοιμάσω».

Γιάννης Μώραλης: «Ο Ολυμπιακός είναι ο κύριος πρεσβευτής της πόλης του Πειραιά»

Εν συνεχεία το λόγο τον πήρε ο Δήμαρχος Πειραιά, ο Γιάννης Μώραλης. Ξεχώρισε φυσικά το νερό που μπήκε στο αυλάκι: «Πριν λίγες μέρες είχαμε τη χαρά στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης να εγκριθεί ομόφωνα το αίτημα του Ολυμπιακού για κάποιες πολεοδομικές παραμετροποιήσεις προκειμένου να μπορέσει να γίνει το νέο Καραϊσκάκη».

Επισήμανε στη συνέχεια: «Ήρθε η ώρα μετά από εικοσιδύο περίπου χρόνια να προχωρήσουμε σε μια πλήρη ανακατασκευή του γηπέδου αυτού με ένα εξωπραγματικό προϋπολογισμό για τα ελληνικά δεδομένα, δεδομένα περίπου διακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ. Μια πρόταση που δε ζητάει τίποτε από το ελληνικό κράτος. Ούτε ένα ευρώ.

Ζητάει μόνο την έγκριση και μια νομοθεσία που θα επιτρέψει να προχωρήσει άμεσα αυτή η επένδυση. Και θέλω να πιστεύω και είμαι βέβαιος, το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα γίνει άμεσα και γρήγορα».

Ο Δήμαρχος Πειραιά αναφέρθηκε επίσης και στο μεγαλείο του Ολυμπιακού και την ιδιαίτερη σχέση του με τον Πειραιά: «Ο Ολυμπιακός είναι η μεγάλη ομάδα της πόλης μας, χωρίς να υποτιμούμε καμία άλλη ομάδα του Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός είναι ο κύριος πρεσβευτής της πόλης του Πειραιά στο εξωτερικό με τις επιτυχίες του ποδοσφαίρου, των ελαστικών αθλημάτων αλλά και άλλων αθλημάτων, του μπάσκετ. Άρα νομίζω ότι ο εκάστοτε δήμαρχος και πόσο μάλλον εγώ, θα είμαστε δίπλα σε κάθε υγιή πρωτοβουλία του Ολυμπιακού».

Βαγγέλης Μαρινάκης: «Θρύλε μου, το νέου σου σπίτι – Το παλάτι των ονείρων μας»

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος έκανε τα απολαυπτήρια του νέου «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ειδική μνεία έγινε βεβαίως στα τρόπαια του Ολυμπιακού σε όλα τα σπορ: «Είμαστε περήφανοι που είμαστε Ολυμπιακοί. Μια ιστορία ανεπανάληπτη. Μια ιστορία που μόνο η ομάδα που γεννήθηκε για να νικά από την πρώτη ανάσα μπορεί να δώσει. Φυσικά, τα όνειρα του Ολυμπιακού δεν τελειώνουν και είναι πάντα ακόμα μεγαλύτερα».

Η φανέλα του Ολυμπιακού κέρδισε ένα ακόμα αστέρι και η όρεξη του ισχυρού άνδρα του Ολυμπιακού είναι για περισσότερα πράγματα: «Κερδίσαμε στην ερυθρόλευκη φανέλα το τέταρτο αστέρι όταν φτάσαμε στον απίστευτο αριθμό των σαράντα πρωταθλημάτων. Κερδίσαμε το ευρωπαϊκό αστέρι. Έχουμε ήδη φτάσει στα σαράντα οκτώ πρωταθλήματα.

Θέλουμε να φτάσουμε στα πενήντα πολύ σύντομα και να κερδίσουμε το πέμπτο αστέρι και να μπούμε στο κλειστό κλαμπ των πέντε μόλις ομάδων σε ολόκληρο τον πλανήτη που έχουν κατακτήσει πενήντα, περισσότερα από πενήντα εθνικά πρωταθλήματα. Όλοι μαζί τριακόσιοι τίτλοι για το σύλλογο στα δεκαέξι χρόνια».

Ιστορικό γήπεδο και ιστορικό στιγμή. Σε κανένα σημείο της παρουσίας δεν παρέλειψε την αναφορά του στο εν λόγω στοιχείο ο ηγέτης των «ερυθρόλευκων»: «Είναι μια μέρα ΙΣΤΟΡΙΚΗ και για την πόλη που γέννησε τον ΘΡΥΛΟ του αθλητισμού, τον ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΣ, αλλά και για την ΕΛΛΑΔΑ».

Ο πρόεδρος των «ερυθρόλευκων» πρόσθεσε δε ότι: «Είμαστε τυχεροί στον Ολυμπιακό που θα ζήσουμε δύο φορές το Καραϊσκάκη να αλλάζει. Η πρώτη ήταν με τον Σωκράτη Κόκκαλη, τον οποίο και θέλω να τον ευχαριστήσω κι εγώ και όλοι οι Ολυμπιακοί. Θα το ζήσουμε, θα το γιορτάσουμε, θα δούμε το γήπεδό μας να αλλάζει, να μεγαλώνει με την ομάδα μας, να μεγαλουργεί και να σηκώνουμε όλοι μαζί τα τρόπαια».

Και πως να μην δώσει έμφαση στο ιστορικό όνομα του γηπέδου, στον ήρωα από τον οποίο πήρε το όνομα το φαληρικό γήπεδο: «Πάντα εδώ, πάντα στην ιερή γη που ποτίστηκε με το αίμα και τη θυσία ενός μεγάλου Έλληνα, του Γιώργου Καραϊσκάκη. Στη γη που ακούμπησαν τα όνειρα, οι μνήμες εκατομμυρίων Ολυμπιακών και άνθισαν και έγιναν χαρές στη θρυλική μας ιστορία».

Ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια του νέου «Καραϊσκάκης» σε 3D απεικόνιση

Παραθέτουμε τις εικόνες από το νέο στολίδι του Ολυμπιακού και βασικά στοιχεία της ταυτότητας του νέου «Γ.Καραϊσκάκης». Ένα πρότζεκτ που ταυτίζεται απόλυτα με τον οργανισμό του Ολυμπιακού και τοποθετείται στην ίδια ευθεία με τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, αναφορικά με την υποδομή, με την εικόνα και τα όσα θα προσφέρει στον φίλαθλο κόσμο.

Θα προσφέρει πάνω από 5.000 τμ για εστίαση, καφέ και κιόσκια εξυπηρέτησης, ενώ στη διάθεση των «ερυθρόλευκων» φίλων θα υπάρχουν 100 υπερπολυτελείς σουίτες διαφορετικών διαστάσεων.

Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στην Ελλάδα, με χωρητικότητα πάνω από 53,000 θέσεις.

Φυσικά είναι ένα έργο που θα αναβαθμίσει τον Πειραιά και με τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις, θα διευκολυνθεί η πρόσβαση και η αποχώρηση των φιλάθλων.

Η περιοχή θα αναβαθμιστεί. Θα βοηθήσει αρκετά την περιοχή με τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων parking, όπως και με παρεμβάσεις για ρυθμίσεις που θα επιφέρουν την εξομάλυνση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που εξυπηρετούν το έργο.

Οι εκπρόσωποι του Τύπου θα είναι οι τυχεροί της υπόθεσης, μιας και θα προκύψει ένα Media Center 2000 τετραγωνικών μέτρων, με αμφιθέατρο 320 θέσεων.

Οι ειδικοί χώροι εργασίας που θα δημιουργηθούν θα έχουν έκταση 1.000 τ.μ. Το γήπεδο θα έχει 4 επίπεδα.

Ο κόσμος θα μετακινείται σε 32 κυλιόμενες σκάλες, 60 ανελκυστήρες και 20 διπλά κλιμακοστάσια και 70 θύρες πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα του γηπέδου. Συνολικά θα έχει 4 επίπεδα και το ύψος του θα ξεπερνά τα 52 μέτρα.

Συνάμα θα υπάρξουν 10.000 τμ γιγαντοοθόνες LED, που καθιστούν την κατασκευή τη μεγαλύτερη πολυεδρική οθόνη προβολής ποδοσφαιρικών και πολιτιστικών γεγονότων στην Ευρώπη.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα έχουν την απόλυτη διευκόλυνηση και λουξ υπηρεσίες στο «Καραϊσκάκης».

Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να πάρετε μία γεύση και από το στέγαστρο, με υποδομή για τηλεοπτικά δίκτυα, εγκαταστάσεις ήχου και φωτός, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δυο κοντρόλ ρουμ, με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία καθιστούν το έργο ως κορυφαίο τεχνολογικά παγκοσμίως. Η νέα βιοκληματική οροφή 30.000 τετραγωνικών μέτρων δίνει άλλη όψη στην περιοχή και στην κορυφή του γηπέδου.

Ήταν μία ακόμα λαμπρή εκδήλωση, με κύριο άξονα τον Ολυμπιακό και το νέο σπίτι του. Οι εικόνες έδειξαν και με το παραπάνω το επόμενο βήμα. Ένα μέλλον που ετοιμάζεται λαμπρό, σύγχρονο, ιδιαίτερο. Όσοι έδωσαν το παρών στο Δημοτικό Θέατρο, αν μη τι άλλο έφυγαν ενθουσιασμένοι και συγκινημένοι. Ειδικά η παλαιότερη γενιά που έζησε όλη την εξέλιξη του «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Και χάρη στην πρωτοβουλία του Βαγγέλη Μαρινάκη θα προσθέσει άλλο ένα λιθαράκι συναισθημάτων στο μυαλό του σχετικά με το φαληρικό γήπεδο.

Παρακάτω έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε αναλυτικά τις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη στην παρουσίαση του νέου «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

«Σήμερα είναι ΙΣΤΟΡΙΚΗ μέρα για τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ μας!

Είναι μια μέρα ΙΣΤΟΡΙΚΗ και για την πόλη που γέννησε τον ΘΡΥΛΟ του αθλητισμού, τον ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΣ, αλλά και για την ΕΛΛΑΔΑ.

Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο που έχει παρουσιαστεί στην Ιστορία του Ελληνικού Ποδοσφαίρου, ένα μοναδικό έργο για το οποίο δε ζητήθηκε, δεν δόθηκε και δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος και κανείς Έλληνας φορολογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί.

Δυστυχώς όμως, η κυβέρνηση, μας έχει καθυστερήσει και δεν καταλαβαίνω γιατί, από την στιγμή που επαναλαμβάνω ότι δεν ζητάμε από το κράτος ούτε μισό ευρώ!

Σε αντίθεση με ότι έγινε με άλλα γήπεδα τα οποία δεν καθυστέρησαν και δόθηκαν ως περιουσία, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με διαδικασίες εξπρές! Γήπεδα που πλήρωσε μέρος τους ή ολόκληρα ο Έλληνας φορολογούμενος, ο ελληνικός λαός.

Θέλω να ενημερώσω λοιπόν ότι από πλευράς μας, έχουν ήδη δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για μελέτες και προετοιμασία, και είμαστε πανέτοιμοι στο κατασκευαστικό κομμάτι όπως επίσης είναι έτοιμη και εργάζεται ήδη η μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο.

Ζητάμε από τον Σεπτέμβριο του 2025 μια ρύθμιση που αφορά στο ύψος και αν την είχαμε θα είχαμε ήδη οικοδομική άδεια.

Επίσης ζητάμε μια χρονική επέκταση της σύμβασης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στην οποία θα προσφέρουμε οικειοθελώς ένα μεγάλο οικονομικό αντάλλαγμα.

Αν είχαμε τη ρύθμιση θα ξεκινούσαμε φέτος το Μάιο και θα μπορούσαμε να μπούμε στο γήπεδο τον Αύγουστο του 2028. Χάθηκε ήδη μια χρονιά χωρίς λόγο.

Το έργο που θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ και εμένα προσωπικά και θα είναι ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΑΣ, το οποίο θα είναι ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο!

Θέλω όμως να ξεκινήσω από λίγο πιο νωρίς. Διότι δε μιλάω συχνά και προτιμώ να μιλάω με έργα.

Το 2010 όταν ανέλαβα το τιμόνι του Ολυμπιακού δήλωσα ότι έχω 3 στόχους.

Να είναι ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αυτάρκης, παντοδύναμος οικονομικά και να μην έχει κανέναν ανάγκη. Αυτή την στιγμή ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ είναι πανίσχυρος οικονομικά και ατενίζει το μέλλον του με ασφάλεια και σιγουριά.

Έχει το δικό του υπερσύγχρονο ΝΕΟ προπονητικό κέντρο στο Ρέντη το οποίο είναι το καλύτερο στην Ελλάδα και ένα από τα κορυφαία στην Ευρώπη.

Κάθε χρόνο βελτιώνεται όπως και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις ιδιόκτητων γραφείων του Συλλόγου ο οποίος έχει πλέον όλους τους πόρους, για να αντέχει το μεγαλύτερο ελληνικό μπάτζετ και μια ομάδα επιπέδου Champions League.

Αυτά έγιναν με τεράστιες επενδύσεις από μέρους μου, όπως τεράστιες ήταν και οι επενδύσεις στο γήπεδο Καραϊσκάκη που πλέον δε χωράει την ομάδα που ονειρευόμαστε να μεγαλουργεί ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Γι’ αυτό και το νέο μας σπίτι θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 θέσεις και θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο στη χώρα, ένα τεχνολογικό θαύμα για το οποίο θα καμαρώνει ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!

O δεύτερος στόχος, το 2010 όταν ανέλαβα, ήταν να γίνει ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μέλος της ποδοσφαιρικής ελιτ και να διαπρέψει στην Ευρώπη.

Τα τελευταία 16 χρόνια βρεθήκαμε στις καλύτερες θέσεις στην Ιστορία στο ranking της UEFA, ζήσαμε τεράστιες νίκες απέναντι σε γίγαντες του ποδοσφαίρου!

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, συμπεριλαμβάνεται πλέον από όλους τους Ευρωπαίους στα ελίτ κλαμπ.

Αποκορύφωμα το ΕΠΟΣ του 2024 με την κατάκτηση του Conference League και του Champions League από τους Νέους μας.

Ήταν η πρώτη φορά στην Ευρώπη που μια ομάδα κατέκτησε την ίδια χρονιά Ευρωπαϊκό και Ευρωπαϊκό στους Νέους! Ήταν ένα θαύμα!

Ένα όνειρο, ενός αιώνα για κάθε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ για κάθε ΕΛΛΗΝΑ το ζήσαμε, το απολαύσαμε πάνω σε ελληνικά χώματα και εύχομαι να είναι η αρχή για ακόμα μεγαλύτερες δόξες για όλες τις ελληνικές ομάδες!

Το τρίτο που είχα θέσει ως στόχο, ήταν ένας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ που θα σαρώνει σε τίτλους και θα γράφει ιστορία σε όλα τα σπορ.

ΕΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ, ΕΝΩΜΕΝΟΣ, ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΕΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ, ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Με την προσωπική μου οικονομική στήριξη σε όλα τα σπορ του ΘΡΥΛΟΥ απο το 2010 ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΛΑΞΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ και έγινε ένας από τους δυο μεγαλύτερους πολυαθλητικούς συλλόγους της Ευρώπης μαζί με την Μπαρτσελόνα!

Από το 2010 ως σήμερα στα σπορ που έχουμε εμπλακεί, ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας κατέκτησε 143 τίτλους, οι 11 από τους οποίους είναι ευρωπαϊκοί στα βασικά ομαδικά σπορ και περισσότερους από 120 τίτλους σε ατομικά αθλήματα, σε διοργανώσεις και Ολυμπιακούς Αγώνες!

Στο ποδόσφαιρο, έχουμε κατακτήσει 19 τίτλους!

11 Πρωταθλήματα, 5 Κύπελλα, 1 Σούπερ Καπ και

ΦΥΣΙΚΑ ΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ… 300 ΤΙΤΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΕ 16 ΧΡΟΝΙΑ!

ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ, ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΤΡΕΛΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΑΣΧΗΜΑ…

Μιλάμε για μια ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ που όμοια της δεν έχει ζήσει ο αθλητισμός.

ΟΛΟΙ οι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΤΟ ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ

Μια ιστορία ανεπανάληπτη. Μια ιστορία που μόνο η ομάδα που γεννήθηκε για να νικά από την πρώτη ανάσα μπορεί να δώσει.

Φυσικά τα όνειρα του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ δεν τελειώνουν και είναι πάντα ακόμα μεγαλύτερα.

Κεντήσαμε στην ερυθρόλευκη φανέλα το 4ο Αστέρι, όταν φτάσαμε τον απίστευτο αριθμό των 40 Πρωταθλημάτων!

Κεντήσαμε το Ευρωπαϊκό μας Αστέρι!

Έχουμε ήδη φτάσει τα 48 Πρωταθλήματα.

Θέλουμε να φτάσουμε τα 50 πρωταθλήματα, σύντομα, και να κεντήσουμε το 5ο αστέρι και να μπούμε στο κλειστό κλαμπ των μόλις 5 ομάδων σε ολόκληρο τον πλανήτη που έχουν κατακτήσει περισσότερα από 50 εθνικά πρωταθλήματα!

Και φυσικά αγωνιζόμαστε και για τα επόμενα ευρωπαϊκά!

Το πιστεύαμε πολύ πριν το 2024, από το 2010!

Στην αρχή το πίστευε ένας, μετά ένας ακόμα, μετά περισσότεροι και στην συνέχεια το πίστεψαν όλοι. Το καταφέραμε.

Τώρα ξέρουμε όλοι ότι μπορούμε! Είμαστε γεννημένοι νικητές και διαρκώς θέλουμε να πηγαίνουμε ψηλότερα!

Όπως έχω δηλώσει στο τέλος εμείς είμαστε οι νικητές.

Εγώ είμαι εδώ, με περισσότερη όρεξη και πάθος από ποτέ.

Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, με πίστη και αγάπη για τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ μας!

Όλα αυτά τα χρόνια, ζήσαμε και αντιμετωπίσαμε, σκευωρίες, ασύμμετρο πόλεμο, βρόμικο πόλεμο σε μένα και την ομάδα.

Έχω δηλώσει ότι θέλω να είμαι ΕΓΩ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!

Ξανατονίζω, ότι ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ και ακούω διαρκώς την αιώνια φωνή του Σταύρου να λέει για όσους στέκονται απέναντί μας:

Είστε όλοι ΝΑΝΟΙ μπροστά στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ!

Είμαστε τυχεροί στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ που θα ζήσουμε δυο φορές το Καραϊσκάκη να αλλάζει, να ομορφαίνει, να εκσυγχρονίζεται!

Η πρώτη ήταν το 2004 με τον Σωκράτη Κόκκαλη.

Θέλω να τον ευχαριστήσω ξανά γι’ αυτό και εγώ και όλοι οι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ.

Θα το ζήσουμε ξανά! Θα γιορτάσουμε ξανά! Θα δούμε το γήπεδό μας ξανά, να αλλάζει, να μεγαλώνει με την ομάδα μας να μεγαλουργεί και να σηκώνει τρόπαια!

Πάντα εδώ,

πάντα στην ιερή γη που ποτίστηκε με το αίμα και τη θυσία του ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΑ, Γεώργιου Καραϊσκάκη.

Στην Γη που ακούμπησαν τα όνειρα, οι μνήμες εκατομμυρίων ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ και άνθισαν και έγιναν χαρές στη ΘΡΥΛΙΚΗ μας ΙΣΤΟΡΙΑ!

Ήρθε η ώρα λοιπόν να δώσουμε εικόνα στα όνειρα μας,

να δούμε τις πρώτες εικόνες από το ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ Καραϊσκάκη:

ΘΡΥΛΕ ΜΟΥ, ΤΟ ΝΕΟ ΣΟΥ ΣΠΙΤΙ

ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΑΣ».