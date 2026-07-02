ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

ΒΟΑΚ: Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στο Ρέθυμνο – «Να ακυρωθεί η νέα χάραξη» ζητούν οι κάτοικοι

Από: ΠΚ team

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Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στο Ανατολικό Ρέθυμνο για τη νέα χάραξη του ΒΟΑΚ, με τον Σύλλογο Κατοίκων και Ιδιοκτητών της περιοχής να ζητά την ακύρωσή της και την αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού άξονα.

Το θέμα τέθηκε αρχικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, την Τρίτη 30 Ιουνίου, έπειτα από εισήγηση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» και στη βάση του υπομνήματος του Συλλόγου.

Οι εκπρόσωποι των κατοίκων υποστήριξαν ότι η αναβάθμιση του υπάρχοντος ΒΟΑΚ αποτελεί την πιο ασφαλή, άμεση και οικονομικά ρεαλιστική λύση για τη δημιουργία σύγχρονου αυτοκινητόδρομου.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, το Περιφερειακό Συμβούλιο υιοθέτησε ομόφωνα το υπόμνημα-ψήφισμα και εξέφρασε τη στήριξή του στις προσπάθειες των κατοίκων.

Το ίδιο ζήτημα συζητήθηκε και την Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου, όπου παρουσιάστηκαν οι θέσεις του Συλλόγου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι που τοποθετήθηκαν στήριξαν το αίτημα για αναβάθμιση του υφιστάμενου ΒΟΑΚ.

Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί όσους στάθηκαν στο πλευρό των κατοίκων και καλεί την κυβέρνηση να προσέλθει σε ουσιαστική διαβούλευση με τους φορείς και την τοπική κοινωνία, προκειμένου να συζητηθεί εκ νέου ο σχεδιασμός του έργου.

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ΠΚ team
ΠΚ team
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