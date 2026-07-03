Εορτολόγιο 3 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου και του Αγίου Υακίνθου μάρτυρος

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Ανατόλιος

Ζουμπουλία

Υάκινθος, Υακίνθη, Υάνθη, Ιάνθη

Άγιος Υάκινθος ο κουβικουλάριος (θαλαμηπόλος)

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Άγιος Υάκινθος, ο κουβικουλάριος ή Άγιος Υάκινθος της Καππαδοκίας, ήταν θαλαμηπόλος του Αυτοκράτορα Τραϊανού και θεωρείται άγιος από την Ορθόδοξη και την Καθολική εκκλησία.

Γεννήθηκε το 78 μ.Χ. Κατάγονταν από την Καισάρεια και υπηρέτησε σαν θαλαμηπόλος του Τραϊανού.

Όταν ο Τραϊανός διέταξε διωγμό κατά των χριστιανών, ο Υάκινθος δε δίστασε να ομολογήσει μπροστά στον αυτοκράτορα ότι είναι χριστιανός. Ο Τραϊανός εξεπλάγη και του είπε ότι είναι αχάριστος, για την εμπιστοσύνη και την υπόληψη που του πρόσφερε το παλάτι.

Τότε ο Υάκινθος με ψυχική άνεση απάντησε: «Αν η ευγνωμοσύνη είναι αρετή, βασιλιά, ποια απολογία θα μπορέσω να δώσω αρνούμενος το Σωτήρα μου Χριστό, ο όποιος έχυσε για μένα το αίμα του, ο οποίος μου χάρισε την πίστη, την ελπίδα, την αγάπη, ο όποιος μου δίνει λιμάνι στις τρικυμίες της ψυχής, παρηγοριά στη θλίψη, ασφάλεια στα κύματα, θώρακα στις δοκιμασίες;

Και ο οποίος μου επιφυλάσσει συμμετοχή αιώνια στη βασιλεία Του και τη δόξα»;

Ο Τραϊανός, θυμωμένος από τα λόγια του Υακίνθου, διέταξε να τον φυλακίσουν χωρίς να του δίνουν καθόλου φαγητό, εκτός και αν ήθελε να του δίνεται τροφή μόνο από σφάγια των θυσιών στην φυλακή.

Σαράντα μέρες πέρασε έτσι ο Υάκινθος, χωρίς να αγγίξει τα ειδωλόθυτα. Την 41η, όμως, παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο σε ηλικία 20 ετών.

Απολυτίκιον

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε

Ὡς Λίθος ὑάκινθος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, ἀστράπτεις τοὶς πέρασι, ταὶς τῶν χαρίτων αὐγαίς, παμμάκαρ Ὑάκινθε, σὺ γὰρ ὁμολογία, πυρσωθεῖς εὐσέβειας, ἔλαμψας ἐν ἀθλήσει, τὴ τοῦ Λόγου μιμήσει, ἐντεῦθεν καταφαιδρύνεις, τοὺς σὲ γεραίροντας.