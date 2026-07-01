Στο “σκοτάδι” το λιμάνι του Ηρακλείου για 4 ώρες: Που και πότε διακόπτεται το ρευμα

Η τετράωρη διακοπή αναμένεται να επηρεάσει κρίσιμες υποδομές, καταστήματα αλλά και την κυκλοφορία στην περιοχή.

Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου 4 Ιουλίου 2026 στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ Α.Ε.), το ρεύμα θα κοπεί από τις 03:00 π.μ. έως τις 07:00 π.μ., λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης στον υποσταθμό του Κεντρικού Κτιρίου.

Η τετράωρη διακοπή αναμένεται να επηρεάσει κρίσιμες υποδομές, καταστήματα αλλά και την κυκλοφορία στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, χωρίς ρεύμα θα μείνουν:

α) Το Κεντρικό Κτίριο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, τον φωτισμό του προβλήτα Μικρού Κούλε, το κτίριο των Εργατών Λιμένος Ηρακλείου (Λιμενεργάτες), καθώς και τις επιχειρήσεις «ΒΑΡΔΙΑ», «Γρηγόρης», «Καφέ Μαρίνα», «Αυλή».

β) Δεν θα λειτουργούν η ηλεκτροδότηση, ο δημοτικός φωτισμός και η φωτεινή σηματοδότηση στον παραλιακό δρόμο, από το Συντριβάνι έως τη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως.

Οι αρχές συστήνουν στους επαγγελματίες και τους οδηγούς που θα κινηθούν στο παραλιακό μέτωπο εκείνες τις ώρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή προβλημάτων.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ