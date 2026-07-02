Δήμος Ρεθύμνης:Οι ευχαριστίες και η ευγνωμοσύνη της Δομής Παροχής Συσσιτίου προς τους χορηγούς και δωρητές για τον Μάιο και τον Ιούνιο 2026

(Σύμπραξη: Δήμου Ρεθύμνης & ΑΜΚΕ «Ξένιος Ζευς»)

ΤΗΛ. 28310-36566, E-MAIL: sitisidre@gmail.com

Η Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Ρεθύμνης (Σύμπραξη: Δήμος Ρεθύμνης & ΑΜΚΕ «Ξένιος Ζευς») που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), ο Δήμος Ρεθύμνης και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Δρ Άννα Ελευθεριάδου-Γκίκα εκφράζουν

την ειλικρινή ευγνωμοσύνη τους προς όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές που ανταποκρίθηκαν με προθυμία στην προσπάθεια ενίσχυσης της Δομής Παροχής Συσσιτίου, προσφέροντας τρόφιμα και δωροεπιταγές κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2026 για την κάλυψη των αναγκών συμπολιτών μας οι οποίοι δοκιμάζονται.

Αυτή η έμπρακτη στήριξη αποδεικνύει ότι οι αξίες της αλληλεγγύης, της κοινωνικής ευθύνης και της προσφοράς παραμένουν ζωντανές στην τοπική μας κοινωνία.

Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση ενός σημαντικού έργου το οποίο στηρίζει καθημερινά ανθρώπους και οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Με τη δική τους πολύτιμη συμβολή καταφέραμε να προσφέρουμε όχι μόνο βασικά αγαθά, αλλά και ένα ουσιαστικό μήνυμα συμπαράστασης, ελπίδας και αξιοπρέπειας σε όσους το έχουν ανάγκη.

Τους ευχαριστούμε όλους από καρδιάς για την εμπιστοσύνη και τη διαρκή υποστήριξή. Η ευαισθησία και η γενναιοδωρία τους αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο στο κοινωνικό έργο του Δήμου και μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίζουμε με συνέπεια και αφοσίωση.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στην κυρία Καλλιόπη Χατζηδάκη η οποία, εις μνήμην της αείμνηστης Σοφίας Τζωρτζινάκη, προσέφερε ελαιόλαδο για τις ανάγκες της δομής, πραγματοποιώντας μια πράξη ουσιαστικής προσφοράς και αλληλεγγύης.

Οφείλουμε λοιπόν τη δημόσια κατάθεση της ευγνωμοσύνης μας στους χορηγούς και δωρητές της Δομής και συγκεκριμένα στους:

1. «Τμήμα Β4 του Γυμνασίου Ατσιποπούλου»

2. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

3. Super Market «SYNKA»

4. «ΕΝΟΡΙΑ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

5. Μανάβικο «ΤΟ ΠΕΡΒΟΛΙ- ΧΑΝΤΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»

6. Εταιρεία «CRETA FARM»

7. Κρεοπωλείο «ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ».

8. Αρτοποιείο «KALLERGIS BAKERY»

9. Επιχείρηση «VENETI GO BAKERY»

10. Παραδοσιακός φούρνος «ΔΑΜΑΒΟΛΟΥ»

11. Ξυλόφουρνος «Rustico- Cretan Bakery»

12. Αρτοποιείο- Ζαχαροπλαστείο: «ΣΑΒΟΪΔΑΚΗΣ – Bakery- Patisserie»

13. Κατάστημα «John’s Pie coffee & sandwich»

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και ελπίζουμε η συνεργασία και η υποστήριξή σας να συνεχιστούν και στο μέλλον.