Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής εγκαινιάζουν μία εμβληματική συνεργασία για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής προστασίας

Επιδιώκοντας την ενίσχυση των πλεονεκτημάτων αξιοποίησης της έρευνας και της καινοτομίας στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής προστασίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ) εγκαινίασαν μία εμβληματική συνεργασία που επικυρώθηκε με την υπογραφή σχετικού Συμφωνητικού τον Μάιο του 2026 από τον Αντιπρόεδρο του ΙΤΕ Καθηγητή Παναγιώτη Τσακαλίδη και τον Πρύτανη του ΠαΔΑ Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή.

Η συνεργασία θα υλοποιηθεί στο επίπεδο του ΙΤΕ από το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής (https://www.ics.forth.gr/ceha/) και στο επίπεδο του ΠαΔΑ από το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης (ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ, https://sarl.uniwa.gr).

Η συνεργασία φιλοδοξεί να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία, τις επιστημονικές υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό των δύο φορέων, προκειμένου να αναπτυχθούν ερευνητικές και μελετητικές δράσεις για την κατανόηση και αντιμετώπιση σύνθετων προκλήσεων, όπως ιδίως η δημογραφική γήρανση,

η καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, η κρίση της κοινωνικής φροντίδας, η κοινωνική ένταξη των ευπαθών ομάδων και η περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

Οι σχετικές πρωτοβουλίες θα επικεντρωθούν ενδεικτικά στην τεκμηρίωση Στρατηγικών και Σχεδίων Δράσης με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο, στην εκτίμηση της λειτουργίας εθνικών, περιφερειακών και τοπικών οικοσυστημάτων καθώς και στην αποτύπωση των αναγκών των χρηστών των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υγείας.

Ο Επικεφαλής του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ κ. Δημήτρης Κατεχάκης δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την αντιμετώπιση σύγχρονων και αναδυόμενων προκλήσεων με έμφαση στους τομείς της ενεργού διαβίωσης και της κοινωνικής φροντίδας.

Η σύμπραξη της τεχνογνωσίας μας στην ανάπτυξη και υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και στην αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών και εργαλείων αιχμής, με την εξειδικευμένη ερευνητική εμπειρία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε θέματα κοινωνικής διοίκησης

και κοινωνικής προστασίας, δημιουργεί ένα ισχυρό πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με ουσιαστικό και μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο».

Ο Διευθυντής του ΕΕΚΔ ΠαΔΑ Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας Γαβριήλ Αμίτσης επισήμανε:

«Η στοχοθεσία της συνεργασίας μας με το ΙΤΕ αφορά την ενίσχυση των παραδοσιακών θεσμών του Κοινωνικού Κράτους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μέσω πρωτότυπων ερευνητικών και μελετητικών υποδειγμάτων.

Παράλληλα, φιλοδοξούμε να αναδείξουμε την αξία δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε νέους τομείς, όπως η ενεργός γήρανση, η κοινωνική φροντίδα, η κοινωνική επιχειρηματικότητα και η κοινωνική κατοικία, τεκμηριώνοντας βιώσιμες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις».

Ο Αντιπρόεδρος του ΙΤΕ και Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής, Καθηγητής Παναγιώτης Τσακαλίδης, δήλωσε:

«Μέσω της σύμπραξης δύο φορέων με αλληλοσυμπληρούμενες επιστημονικές και ερευνητικές δυνατότητες, επιδιώκουμε να αναπτύξουμε νέα πεδία συνεργασίας που θα ενισχύσουν την καινοτομία, θα υποστηρίξουν τη διαμόρφωση αποτελεσματικών δημόσιων πολιτικών και θα συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των οικοσυστημάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας στη χώρα μας».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, δήλωσε:

«Η συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με το ΙΤΕ επιβεβαιώνει και αναδεικνύει τον στρατηγικό μας προσανατολισμό στη διεπιστημονική έρευνα και την καινοτομία με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα.

Η συνένωση δυνάμεων για την προαγωγή της έρευνας και την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και υπηρεσιών για την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας, της υγείας και της βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος της κοινωνίας αποτελεί προτεραιότητα για κάθε δημόσιο πανεπιστήμιο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ενεργός συμμετοχή του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής επιβεβαιώνει τον καθοριστικό του ρόλο στην παραγωγή τεκμηριωμένης γνώσης και στη διαμόρφωση καινοτόμων προτάσεων που συμβάλλουν στη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών και παρεμβάσεων».

Πληροφορίες: Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας (CeHA),

Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας,

Τηλ.: 2810391453, E-mail: ehealth@ics.forth.gr, www.ceha.gr