Νέος διαγωνισμός SYN.KA «Παίξε Μπάλα» και κέρδισε μοναδικά δώρα!

Τα SΥΝ.ΚΑ μπαίνουν στον ρυθμό του μεγάλου καλοκαιρινού ραντεβού του ποδοσφαίρου και δίνουν πάσα στους καταναλωτές για δυνατές αγορές… με έπαθλα!

Με τον νέο διαγωνισμό «Παίξε Μπάλα στα SYN.KA», κάθε επίσκεψη στα καταστήματα γίνεται ευκαιρία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.

Πάρε θέση στο παιχνίδι και με κάθε 15€ αγορών ή με αγοράζοντας προϊόντα με την ειδική σήμανση του διαγωνισμού, πάντα με την Bonus Card, διεκδίκησε:

• 1 μεγάλο ταξιδιωτικό δώρο αξίας 3.000€

• 2 τηλεοράσεις Samsung QLED 65’’

• 2 Sony PlayStation 5 bundles

• 2 ψησταριές υγραερίου BBQ Compact 3ΕΧS

• 10 δωροεπιταγές αξίας 100€

• 15 επίσημες μπάλες

Η ενέργεια ισχύει από 2/7 έως 22/7/2026 σε όλα τα καταστήματα ΣΥΝ.ΚΑ, ενώ η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 24/7/2026.

Στα ΣΥΝ.ΚΑ, κάθε αγορά μετατρέπεται σε εμπειρία επιβράβευσης. Γιατί στα ΣΥΝ.ΚΑ πιστεύουμε πως οι πελάτες μας αξίζουν πάντα το καλύτερο.

Διοίκηση – Λογιστήριο: Επισκοπή Αγυιάς 73005, Χανιά Τ: 28210 36900 F: 28210 78688 www.synka-sm.gr