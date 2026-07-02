Απόψεις ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης σχετικά με την πορεία της Κτηματογράφησης στη Δυτική Κρήτη

2Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2026

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Απόφαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ ΤΔΚ Α2/Σ2/2026

Απόψεις σχετικά με την πορεία της Κτηματογράφησης στη Δυτική Κρήτη

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Δυτικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΔΚ) έχει αρμοδίως, βάσει του θεσμικού του ρόλου, επανειλημμένα διατυπώσει μέσω αναλυτικών και τεκμηριωμένων αποφάσεων των συλλογικών του οργάνων, τις θέσεις του για την πορεία της Κτηματογράφησης στην Δυτική Κρήτη

Η ανάρτηση του Κτηματολογίου στη Δυτική Κρήτη έχει αναδείξει μια σειρά σοβαρών προβλημάτων που προκαλούν εύλογη ανησυχία στους πολίτες,

στους επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πίσω από το επικοινωνιακό αφήγημα περί ψηφιακού εκσυγχρονισμού, αποκαλύπτεται μια στοχευμένη κυβερνητική πολιτική που μετακυλίει το κόστος των δικών της καθυστερήσεων και της διοικητικής της ανεπάρκειας στους πολίτες, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα.

Το σημερινό αδιέξοδο δεν προέκυψε τυχαία. Αποτελεί την άμεση συνέπεια της παρατεταμένης και αδικαιολόγητης καθυστέρησης στη διαχείριση και υλοποίηση των συμβάσεων Κτηματογράφησης από την πλευρά της Πολιτείας. Έχοντας σπαταλήσει πολύτιμο χρόνο σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και κακό σχεδιασμό, η κυβέρνηση επέλεξε να συμπιέσει ασφυκτικά τα τελικά στάδια της διαδικασίας.

Το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής ήταν η δραματική συρρίκνωση του διαθέσιμου χρόνου για την ουσιαστική διαβούλευση και τη σωστή ενημέρωση των ιδιοκτητών. Η Πολιτεία, προκειμένου να κρύψει τις δικές της καθυστερήσεις,

επέβαλε μια ανάλγητη και απολύτως ανεπαρκή δίμηνη προθεσμία ανάρτησης. Η κατάργηση του κρίσιμου σταδίου της Προανάρτησης δεν ήταν μέτρο επιτάχυνσης, αλλά μια συνειδητή αφαίρεση μιας βασικής ασφαλιστικής δικλείδας για την προστασία των πολιτών.

Η επιλογή της κυβέρνησης να συνδέσει την ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης και τη χρηματοδότησή της αποκλειστικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, ανέδειξε μια κυνική πολιτική σκοπιμότητα. Γνωρίζοντας τις αυστηρές, ανελαστικές προθεσμίες που επιβάλλουν τα ευρωπαϊκά ορόσημα, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί πλέον τη χρηματοδότηση ως εργαλείο άτυπου εκβιασμού απέναντι στους πολίτες και τους φορείς.

Ουσιαστικά, το κράτος απαιτεί από τους ιδιοκτήτες να εντοπίσουν και να διορθώσουν τεράστια σφάλματα μέσα σε ελάχιστες ημέρες, υπό την απειλή της απώλειας των ευρωπαϊκών πόρων. Η λογιστική διεκπεραίωση των οροσήμων τέθηκε υπεράνω της πραγματικής καταγραφής της εθνικής γης, μετατρέποντας το Κτηματολόγιο από έργο υποδομής σε απλό παραδοτέο απορρόφησης κονδυλίων.

Από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της διαδικασίας, έχει διαπιστωθεί πλήθος λαθών και ανακριβειών στις κτηματολογικές εγγραφές, αποδεικνύοντας την προχειρότητα του εγχειρήματος. Ενδεικτικά καταγράφονται:

 Μη συμπερίληψη πλήθους υποβληθεισών δηλώσεων.

 Σημαντικές αποκλίσεις στα εμβαδά και λανθασμένες οριοθετήσεις.

 Επικαλύψεις ιδιοκτησιών και εσφαλμένη απεικόνιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

 Περιπτώσεις ευθείας αμφισβήτησης ιδιωτικών περιουσιών.

Όλα τα παραπάνω επιδεινώνονται δραματικά από τις ιδιαιτερότητες του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Κρήτης και τις χρόνιες εκκρεμότητες με τους δασικούς χάρτες. Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Κρήτης πρέπει να γίνει σεβαστό το ισχύον νομικό πλαίσιο, ο Αστικός Κρητικός Κώδικας, το άρθρο 62 του Ν. 998/1979 και η πάγια νομολογία.

Βάσει αυτών δεν είναι αποδεκτές δηλώσεις κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου με μόνη αιτία το δασικό χαρακτήρα της έκτασης, ιδίως στις περιοχές όπου δεν ισχύει υπέρ του Δημοσίου το τεκμήριο της κυριότητας.

Αντιθέτως το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να αποδεικνύει την κυριότητά του με τίτλους ή άλλα επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και όχι απλώς με επίκληση δασικού χαρακτήρα ή με γενικές διοικητικές εγγραφές.

Αντί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη ρίζα του προβλήματος, προχώρησε παράλληλα στη βίαιη και απροετοίμαστη κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων. Η αντικατάστασή τους από υποστελεχωμένα Κτηματολογικά Γραφεία δημιούργησε ένα διοικητικό χάος, ταλαιπωρώντας αφάνταστα επαγγελματίες και πολίτες, και μπλοκάροντας χιλιάδες εμπράγματες συναλλαγές.

Η σχεδιαζόμενη ταχεία μετάβαση της Κτηματογράφησης σε καθεστώς λειτουργούντος Κτηματολογίου, χωρίς να έχουν προηγουμένως καν εξεταστεί οι Αιτήσεις Διόρθωσης και οι Δηλώσεις που υποβλήθηκαν μετά τις 12.01.2026, συνιστά ευθεία απειλή για την ασφάλεια δικαίου.

Πρόκειται για μια ενσυνείδητη επιλογή μεταφοράς των κρατικών λαθών στο μέλλον. Η καταχώριση ανακριβών ή ελλιπών πρώτων εγγραφών θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις αγοραπωλησίες και στην έκδοση οικοδομικών αδειών, δημιουργώντας τεράστια αβεβαιότητα ως προς την ακριβή νομική και χωρική κατάσταση των ακινήτων.

Αυτή η πρακτική οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε ατελείωτες δικαστικές διαμάχες, καθυστερήσεις, ματαιώσεις μεταβιβάσεων και υπέρογκη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών που θα κληθούν να πληρώσουν για να διορθώσουν τα λάθη της διοίκησης.

Η πολιτική ηγεσία δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια. Η σοβαρότητα του ζητήματος και οι κίνδυνοι για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα είχαν αναδειχθεί με απόλυτη σαφήνεια ήδη από τις 24 Μαρτίου 2026 στα Χανιά και στις 26 Απριλίου 2026 στο Ρέθυμνο.

Στις δύο ευρείες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία του ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Κρήτης, του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων και του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου αντίστοιχα, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, ζητήθηκε η άμεση θεσμική παρέμβαση και η χορήγηση μεγάλης παράτασης του χρόνου ανάρτησης.

Η πλήρης αδιαφορία απέναντι στο σχετικό κείμενο που απεστάλη με τις αναγκαίες ρυθμίσεις, αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση επέλεξε συνειδητά να αγνοήσει τους θεσμικούς φορείς, προκρίνοντας την επίτευξη των λογιστικών της στόχων έναντι της νομιμότητας και της ουσίας.

Απαιτούμε Άμεσες Παρεμβάσεις

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ανοχή έχει εξαντληθεί. Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη:

 Εξασφάλισης τήρησης όλων των προβλεπόμενων από τη Σύμβαση Υποχρεώσεων του Αναδόχου και αυστηρής επίβλεψης από την Κτηματολόγιο Α.Ε. (η εικόνα που έχουμε από την ανάρτηση καταδεικνύει εξαιρετικά μεγάλη προχειρότητα στην επεξεργασία των Δηλώσεων, κάτι που δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχιστεί περαιτέρω κατά την επεξεργασία των Αιτήσεων Διόρθωσης, Προδήλων, νέων Δηλώσεων κλπ.).

Ιδιαίτερα όσον αφορά στις περιοχές (ενδεικτικά αναφέρονται των Δήμων Κισσάμου, Πλατανιά, Καντάνου Σελίνου, Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου) στις οποίες εντοπίζεται και το συντριπτικό πλήθος λαθών και προβλημάτων, κρίνουμε ότι η επιβλέπουσα υπηρεσία, θα πρέπει να προσανατολιστεί και σε μια διαδικασία επανεπεξεργασίας των δηλώσεων ιδιοκτησίας και επικαιροποίησης της ανάρτησης.

 Άμεσης χορήγησης επαρκούς παράτασης, που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και όχι στους τεχνητούς κυβερνητικούς περιορισμούς. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ την εξίσωση της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων Διόρθωσης στην ΠΕ Ρεθύμνου με αυτή της ΠΕ Χανίων.

 Ουσιαστικής ενίσχυσης της διαδικασίας υποστήριξης των πολιτών.

 Προώθησης των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών παρεμβάσεων.

Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου πρέπει να πραγματοποιηθεί με όρους ασφάλειας δικαίου και ακρίβειας, κατοχυρώνοντας την ιδιωτική περιουσία και όχι ναρκοθετώντας την.

Για την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. Τμήματος Δυτικής Κρήτης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΖΑΣΗΣ