Ολοκληρώθηκε η Εθελοντική Αιμοδοσία στον Δήμο Πλατανιά

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026, στο Δημαρχείο Πλατανιά, στο Γεράνι, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Πλατανιά με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων «Άγιος Ιωάννης» και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Άγιος Γεώργιος».

Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν, για μία ακόμη φορά, ιδιαίτερα ενθαρρυντική, επιβεβαιώνοντας το αίσθημα αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης που διακρίνει την τοπική κοινωνία. Παράλληλα με την αιμοδοσία, πραγματοποιήθηκε και δειγματοληψία για την εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, με τη συμμετοχή πολιτών που επέλεξαν να προσφέρουν μια ακόμη ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Στη διάρκεια της αιμοδοσίας συγκεντρώθηκαν συνολικά 23 φιάλες αίματος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Ο Δήμος Πλατανιά εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους εθελοντές αιμοδότες, καθώς και προς τους υπαλλήλους του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων που συμμετείχαν και στήριξαν τη δράση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων «Άγιος Ιωάννης» και στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Άγιος Γεώργιος» για την άψογη συνεργασία και τη διαχρονική προσφορά τους.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας και Προαγωγής της Υγείας, κα Χρυσούλα Μαραγκουδάκη, η οποία είχε τον συντονισμό της δράσης, δήλωσε: «Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πράξεις κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης.

Κάθε φιάλη αίματος μπορεί να χαρίσει ζωή και ελπίδα σε έναν συνάνθρωπό μας. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η δύναμη της προσφοράς παραμένει ζωντανή στην τοπική μας κοινωνία»

Η Γραμματέας του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Χανίων «Άγιος Ιωάννης», κα Αγγελική Μανταλωζή, ευχαρίστησε τον Δήμο Πλατανιά για τη διαρκή συνεργασία και τη φιλοξενία της δράσης, καθώς και όλους τους εθελοντές αιμοδότες για την πολύτιμη συμμετοχή τους, υπογραμμίζοντας ότι η συνεχής ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κάλυψη των αναγκών σε αίμα και την υποστήριξη των ασθενών που το χρειάζονται.

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ανέφερε:

«Ήταν μια ημέρα αγάπης και προσφοράς ενός πολύτιμου αγαθού, με μοναδικό σκοπό να σώζει ζωές. Οι 23 φιάλες αίματος που συγκεντρώθηκαν αποδεικνύουν την ευαισθητοποίηση των πολιτών και τη διαρκή ανταπόκρισή τους στις δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας, ως μια πράξη αλληλεγγύης και ανιδιοτέλειας»