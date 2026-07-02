Έργα προσβασιμότητας ΑμεΑ στο Πολυτεχνείο Κρήτης με πόρους 1.000.000 ευρώ από το Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027»

Την ένταξη της πράξης «Παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της φυσικής προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη» στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τη συνολική δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στο 1.000.000 ευρώ και δικαιούχο του έργου το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά στην υλοποίηση εκτεταμένων εργασιών σε κτηριακά συγκροτήματα και τμήματα του περιβάλλοντος χώρου στην Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου του Πολυτεχνείου Κρήτης. Κύριος σκοπός είναι η ενίσχυση της υπάρχουσας προσβασιμότητας ώστε οι χώροι να καταστούν πλήρως λειτουργικοί, εξασφαλίζοντας την αυτόνομη, ασφαλή και άνετη κίνηση των ΑμεΑ και των εμποδιζόμενων ατόμων.

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, δήλωσε:

«Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται δίπλα στα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα του νησιού μας. Με το έργο αυτό, επενδύουμε στην κοινωνική συνοχή και διασφαλίζουμε την ισότιμη πρόσβαση για όλους. Αναβαθμίζουμε τις υποδομές στο Πολυτεχνείο Κρήτης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό προς τα Άτομα με Αναπηρία».

Οι παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σε μια σειρά από βασικές υποδομές του ιδρύματος. Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες θα αναβαθμίσουν την προσβασιμότητα στις εγκαταστάσεις των κτιρίων Δ1, Δ3, Δ4 και Δ5, στα κτίρια Α2, Β1 και Β2, στα κτίρια Μ1 έως Μ5, καθώς και στο κτίριο Ζ1 που στεγάζει τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης.

Στο πλαίσιο του έργου, οι απαιτούμενες επεμβάσεις αναδιαμόρφωσης και ανακαίνισης περιλαμβάνουν την ανακατασκευή και μετατροπή συμβατικών WC σε ειδικούς χώρους υγιεινής για ΑμεΑ, καθώς και την ανακαίνιση των υφιστάμενων. Η κατακόρυφη προσβασιμότητα εντός των κτιρίων αποκαθίσταται με την εγκατάσταση νέων ανελκυστήρων σε υφιστάμενα φρέατα, την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων, αλλά και με την εγκατάσταση κατακόρυφων

αναβατορίων πλατφόρμας και αναβατορίων σκάλας. Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή ραμπών με τις κατάλληλες κλίσεις και ενδιάμεσα πλατύσκαλα, η χωροθέτηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ πλησίον των εισόδων των κτιρίων και η τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης με σύστημα Braille.

Σημαντικές παρεμβάσεις θα γίνουν και στον περιβάλλοντα χώρο. Στο εσωτερικό πεζοδρόμιο της περιμετρικής οδού της Πολυτεχνειούπολης θα δημιουργηθεί πλήθος διαβάσεων ΑμεΑ, οι οποίες θα διαμορφωθούν και σε νησίδες, ενώ σε κεντρικούς πεζόδρομους προβλέπεται η πιλοτική κατασκευή όδευσης τυφλών με χρήση ειδικών πλακών τσιμέντου αφής.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το έργο θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2030.