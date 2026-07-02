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Στην Κέρκυρα ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, για την 18η Πανελλήνια Σύνοδο του Δικτύου ΦοΔΣΑ

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Στην Κέρκυρα θα βρίσκεται από σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου, έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, ο Δήμαρχος Χανίων και Πρόεδρος του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δίκτυο ΦοΔΣΑ), Παναγιώτης Σημανδηράκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της 18ης Πανελλήνιας Συνόδου του Δικτύου ΦοΔΣΑ, η οποία αποτελεί το κορυφαίο θεσμικό γεγονός για τον κλάδο της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στη χώρα.

Η φετινή Σύνοδος, με θέμα «Η ώρα των ΦοΔΣΑ: Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση – Οι προκλήσεις που θα καθορίσουν την επόμενη δεκαετία», συγκεντρώνει εκπροσώπους της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και των αρμόδιων φορέων, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαμόρφωση κοινών προτάσεων για το μέλλον της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στη χώρα.

Στο πλαίσιο της Συνόδου, ο κ. Σημανδηράκης, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Δικτύου ΦοΔΣΑ, θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών και θα απευθύνει την εναρκτήρια ομιλία, παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες του Δικτύου, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΦοΔΣΑ, καθώς και τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την επιτάχυνση της μετάβασης σε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων.

Κατά την απουσία του Δημάρχου, τα καθήκοντά του θα ασκεί, όπως προβλέπεται, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Αναστάσιος (Τάσος) Αλόγλου και σε περίπτωση απουσίας του ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης & Τεχνικών Συνεργείων, Ιωάννης Νικηφοράκης.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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