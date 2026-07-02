Σεμινάριο «ΕΦΕΤ: Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας τροφίμων» από το Εμπορικό Επιμελητήριο.

Έναρξη 30/07/2026

Ειδικό σεμινάριο υποχρεωτικής κατάρτισης για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις τροφίμων διοργανώνει το ΚΕΚ Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Υλοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως με σύγχρονη τηλεκατάρτιση και απευθύνεται σε εργαζόμενους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται «απλοί χειριστές τροφίμων», δηλαδή σε οιονδήποτε στην επιχείρηση έρχεται σε επαφή με τρόφιμα με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως 20/7/2026, συμπληρώνοντας την αίτηση που βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://katartisi.gr/seminaria/efet/ την οποία θα πρέπει να αποστείλουν υπογεγραμμένη και με σφραγίδα της επιχείρησης στο email: topsi@katartisi.gr

Σκοπός του προγράμματος, είναι να εκπαιδεύσει τους εργαζόμενους στον κλάδο τροφίμων σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, καθώς και στις αρχές του HACCP που σχετίζονται με την εφαρμογή του.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει:

• Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων, μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών

• Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους, ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων

• Το εργασιακό περιβάλλον, πρακτικές καθαρισμού και κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών

• Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Βεβαιώσεις παρακολούθησης – θέματα πιστοποίησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα εκδοθεί από το ΚΕΚ προσωρινή βεβαίωση παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος επιπέδου 1, η οποία δεν αντικαθιστά ούτε υποκαθιστά την επίσημη βεβαίωση, την οποία θα εκδώσει ο ΕΦΕΤ και θα αποστείλει απευθείας στους δικαιούχους, μετά την επιτυχή περάτωση των προβλεπόμενων εξετάσεων.

Οι εξετάσεις, σύμφωνα με την Υ.Α. 110581 / 2025 ( ΦΕΚ 2161/τ. Β΄ / 06-05-2025 ) θα γίνουν ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα του ΕΦΕΤ, μετά το πέρας του σεμιναρίου και σε χρόνο που θα καθορίσει ο ΕΦΕΤ.

Εκπαιδευτές: Όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. Υ.Α. 110581 / 2025 (Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ), οι εκπαιδευτές που θα διδάξουν στο σεμινάριο θα επιλεγούν από τα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

Διάρκεια σεμιναρίου: 8 ώρες.

Ημέρες υλοποίησης: Πέμπτη 30/07 17:00-21:00 και Παρασκευή 31/07 17:00-21:00.

Κόστος: 100€ ανά καταρτιζόμενο (50€ για το σεμινάριο και 50€ για το παράβολο του ΕΦΕΤ)

Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Λ. Ικάρου και Αρχιμήδους 1, Νέα Αλικαρνασσός. τηλ. 2810-302600, email: info@katartisi.gr από 09:00 έως 15:00 και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr.