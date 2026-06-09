Η Κυριακή των Αγίων Πάντων στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

7 Ιουνίου 2026

Το πρωί της Κυριακής των Αγίων Πάντων, 7ης Ιουνίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης, καθώς και την Δοξολογία για την Ημέρα Τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παρέστησαν οι τοπικοί Άρχοντες καθώς και οι Πρόκριτοι του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας, προς τους οποίους ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε καταλλήλως.

Μετά το πέρας της Δοξολογίας, ο Σεβασμιώτατος μετέβη στην Ενορία Μελιδονίου και προσκύνησε στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων, ο οποίος ανεγέρθηκε με την αγάπη και την προσφορά του Εφημερίου της Ενορίας, Αιδεσιμολ. Πρωτ. Σταύρου Γοργοράπτη, ενώ στη συνέχεια παρακάθησε στο εόρτιο γεύμα και χαιρέτισε το πλήθος των ανθρώπων που συμμετείχαν στην Πανήγυρι.

Ακολούθως, ο Σεβασμιώτατος μετέβη στο Κοιμητήριο της Ενορίας Εξάντη, όπου ανέγνωσε Ιερό Τρισάγιο στον κατά τη προηγούμενη ημέρα εκδημήσαντα Ιωάννη Τσιρίτα, κατά σάρκα πατέρα του Αιδεσιμολ. Πρωτ. Γεωργίου Τσιρίτα.

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος μετέβη προσκυνηματικώς στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Χαλέπας και αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας τέλεσε, στην Αξό Μυλοποτάμου, την Εξόδιο Ακολουθία της μακαριστής Μαρίας, κατά σάρκα πενθεράς του Αιδεσιμολ. Πρωτ. Χαραλάμπους Κουτάντου.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο Σεβασμιώτατος παρακολούθησε τη συναυλία «Τραγουδώντας για την ειρήνη», στη Φορτέτσα Ρεθύμνου, την οποία διοργάνωσαν οι Πρόσκοποι του Ρεθύμνου με φιλανθρωπικό σκοπό τη στήριξη Συλλόγου Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου