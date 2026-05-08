Ηράκλειο:Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ανάδειξης εξωτερικών μελών Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 05 Μαΐου 2026.

Τα εξωτερικά μέλη που αναδείχθηκαν, κατά σειρά κατάταξης, είναι τα εξής:

1. Γεώργιος Παναγιωτάκης του Στυλιανού, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

2. Νικόλαος Τζιράκης του Ιωσήφ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Illinois at Urbana-Champaign

3. Κωνσταντίνος Σαρρής του Δημητρίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου University of Toronto

4. Ανδρόνικος Μαυρομούστακος του Αντωνίου, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου University of Arkansas

5. Γεώργιος Καρατάσιος του Δημητρίου, π. Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.