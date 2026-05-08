Χανιά:Είχε μικρό οπλοστάσιο στην κατοχή του

Από: Team Πολ. Κρήτης

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων στα Χανιά

Κατασχέθηκαν -1- πιστόλι, -2- γεμιστήρες, φυσίγγια και μαχαίρια

Συνελήφθη χθες (07.05.2026) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων 25χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο οδηγούμενο από τον 25χρονο και ακολούθησε έρευνα στην οικία του.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -1- πιστόλι,
• -2- γεμιστήρες,
• -4- μαχαίρια,
• φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,
• μπαλτάς,
• κάλυκες,
• κροτίδα

Επιπλέον κατασχέθηκε το όχημα ως μέσω απόκρυψης οπλισμού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

