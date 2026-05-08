Ηράκλειο:Εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων που έκλεβε αυτοκίνητα και ταξί – 14 κλοπές σε έναν χρόνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εξιχνιάσθηκαν -14- περιπτώσεις κλοπών σε οχήματα και επιπλέον -2- κλοπές οχημάτων στο Ηράκλειο

Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν -3- ημεδαποί ανήλικοι, κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής ομάδας που διέπραττε κλοπές ενώ συνελήφθησαν οι -2-

Είχαν αφαιρέσει χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονική συσκευή

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση και η κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου είχαν σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση δεκατεσσάρων -14- περιπτώσεων κλοπών σε οχήματα καθώς και -2- κλοπών οχημάτων.

Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν τρεις -3- ανήλικοι ημεδαποί εκ των οποίων συνελήφθησαν οι δύο. Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών γυναικών 36 και 37 ετών για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, οι τρεις ανήλικοι ημεδαποί έχοντας συστήσει εγκληματική ομάδα τουλάχιστον κατά το χρονικό διάστημα από 22.04.2025 έως και την 06.05.2026 προέβαιναν στην τέλεση κλοπών από σταθμευμένα οχήματα, στην ευρύτερη περιοχή της πόλεως του Ηρακλείου.

Όπως προέκυψε διέπραξαν -14- κλοπές σε ΙΧΕ και ΔΧΕ (ταξί) εκ των οποίων επτά τετελεσμένες και επτά απόπειρες, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των (1.017) ευρώ, (4) συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα tablet, ένα ανταλλακτικό εξάρτημα αυτοκινήτου.

Επιπλέον, προέβησαν στην κλοπή δύο (2) Ι.Χ.Ε. ενοικιαστικών αυτοκινήτων, τα οποία χρησιμοποίησαν για τη διευκόλυνση της δράσης τους ως μέσα μετάβασης και αποχώρησης τους από τα σημεία διάπραξης των προαναφερόμενων περιπτώσεων κλοπών.

Κατά τις βραδινές ώρες της 06.05.2026 συνελήφθη ο ένας εκ των ανηλίκων ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών με ένα εκ των αφαιρεθέντων οχημάτων και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Επιπλέον χθες (07.05.2026) συνελήφθη ακόμα ένας εξ αυτών ο οποίος τυγχάνει επιτηρούμενος και υποχρεούται να δίνει το παρών σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Αφαιρεθέντα οχήματα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ώστε να εξακριβωθεί πλήρως η εγκληματική δραστηριότητα ανωτέρω μελών της εγκληματικής ομάδας.

Ενημέρωση για το φαινόμενο μεταφοράς σκόνης από...

Ηράκλειο:Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ανάδειξης εξωτερικών μελών Συμβουλίου Διοίκησης...

Ενημέρωση για το φαινόμενο μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα στην Κρήτη Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου
