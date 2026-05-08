ΚΚΕ:81 χρόνια μετά την μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των Λαών! Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των 33 Σοβιετικών Στρατιωτών στον Άγιο Λουκά

ΜΑΗ 1945-9 ΜΑΗ 2026: 81 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Η ιστορία έχει μία αλήθεια και τη γράφουν οι λαοί!

Η Τομεακή Επιτροπή Χανιών του ΚΚΕ, τα Τομεακά Συμβούλια Χανιών και Σπουδάζουσας της ΚΝΕ και το Παράρτημα Χανιών της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ τίμουν την 9η Μάη,ημέρα της μεγάλης Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών.

Αποτίουμε φόρο τιμής σε όσους εκτελέστηκαν, μαρτύρησαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, σε όσους πολέμησαν και οργάνωσαν την αντίσταση απέναντι στους Ναζί κατακτητές.

Το Σαββατο 9 Μαΐου,στις 10 π.μ αντιπροσωπεία της Τ.Ε. Χανιών του ΚΚΕ και του Παραρτήματος Χανιών της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ θα καταθέσουν στεφάνι στο Μνημείο Πεσόντων των 33 Σοβιετικών Στρατιωτών στον Άγιο Λουκά που έπεσαν στην Κρήτη την περίοδο 1941-1945.

Οι Σοβιετικοί στρατιώτες πολέμησαν από κοινού με τους αντάρτες την περίοδο της Ναζιστικής κατοχής, αποβιβάστηκαν στον Ταυρωνίτη Χανιών ενώ είχαν την βάση τους στο Πολεμάρχι.

Η θυσία των Σοβιετικών στρατιωτών, η τεράστια συμβολή της ΕΣΣΔ εμπνέει στις σημερινές συνθήκες τους λαούς που τιμάνε τους ήρωες που πολέμησαν τον φασισμό.

81 χρόνια μετά την άνευ όρων παράδοση των Ναζιστικών στρατευμάτων στον Κόκκινο στρατό τιμάμε όσους πολέμησαν, έδωσαν την ζωή τους,

βασανίστηκαν ώστε να συντριφτεί το Ναζιστικό τέρας. Όσο βρώμικο μελάνι και να χύσουν η ΕΕ και τα ιμπεριαλιστικά επιτελεία προσπαθώντας να ξαναγράψουν την ιστορία, η ήττα του Ναζισμού απέδειξε την ανωτερότητα του σοσιαλισμού, των τεράστιων δυνατοτήτων του σοσιαλιστικού τρόπου παραγωγής.

Οι νικηφόρες μάχες του Κόκκινου Στρατού στο Στάλινγκραντ, στο Κουρσκ, στο Λένινγκραντ, μέσα στο Βερολίνο και τελικά η συντριβή του ναζισμού, έγιναν δυνατές χάρη στην ανωτερότητα του σοσιαλιστικού συστήματος, της εργατικής εξουσίας, στα πλεονεκτήματα της κοινωνικοποίησης των μέσων παραγωγής και του κεντρικού σχεδιασμού της οικονομίας.

Τιμάμε τους χιλιάδες που και στην χώρα μας στάθηκαν απέναντι στο ναζιστικό τέρας. Είμαστε περήφανοι για την ιστορία του ΚΚΕ που αποτέλεσε την ψυχή, τον αιμοδότη και τον καθοδηγητή του ΕΑΜ,του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ και των άλλων ΕΑΜικών οργανώσεων.

Σήμερα 82 χρόνια μετά, όπου η φωτιά του ιμπεριαλιστικού πολέμου, έχει ξεσπάσει σε μια σειρά μέτωπα σε όλη την γή, οι λαοί πληρώνουν τους ανταγωνισμούς μεταξύ των αντιμαχόμενων ιμπεριαλιστικών μπλοκ, που ανταγωνίζονται για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των δρόμων μεταφοράς.

Η ιστορία του αντιστασιακού κινήματος στην χώρα μας, όπως και η μεγάλη Αντιφαστιστική Νίκη των Λαών της Ευρώπης στον Β’Παγκόσμιο Πόλεμο διδάσκουν ότι ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός , μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε αντίπαλο, όσο δυνατός και να φαίνεται. Η θυσία των ηρώων που πολέμησαν τον φασισμό και τον ναζισμό, δείχνει ότι πραγματικός πατριωτισμός ,είναι το δίκιο του εργαζόμενου λαού!