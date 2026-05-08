Σε συνέδρια Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Ηράκλειο ο Δήμαρχος Ρεθύμνης

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης έχει κληθεί και θα συμμετάσχει με την ιδιότητα του Προέδρου της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. του Προέδρου της Π.Ε.Δ. Κρήτης και του Δημάρχου, σε συνέδρια που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στο Ηράκλειο την προσεχή Εβδομάδα.

Ειδικότερα, την Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, όπου θα συμμετάσχεις στις εργασίες της ημερίδας με θέμα “Επιστήμη και Τεχνολογία στην υπηρεσία των ΔΕΥΑ». Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΚΕ.Δ.Ε.Α. από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ακολούθως, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, θα μεταβεί στην Αθήνα όπου θα συμμετέχει σε στρογγυλό τραπέζι του Συνεδρίου GR-I-CE 2026 για την Κυκλική Οικονομία Νερού στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Την ίδια ημέρα θα έχει θεσμικές επαφές στο Υπουργείο Εσωτερικών για το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης.

Την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης στο 3o Forum που διοργανώνει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» με θέμα: “Κρήτη 2030: Ανάπτυξη, υποδομές, ενέργεια, βιομηχανία, τουρισμός, πρωτογενής τομέας», στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης.

Την ίδια ημέρα θα επιστρέψει στην Αθήνα καθώς θα είναι ομιλητής στο συνέδριο θέμα το νέο δίκαιο της αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού υπό το πρίσμα του νέου Αυτοδιοικητικού Κώδικα. Το διήμερο συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, θα συμμετάσχει επίσης στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, στα γραφεία της στην Αθήνα ενώ την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, θα είναι ομιλητής στο 1ο Συνέδριο με θέμα: “Τοπική Αυτοδιοίκηση :καινοτόμες πρακτικές και έξυπνες λύσεις” καθώς επίσης στο Συνέδριο ¨Ενεργειακή και υδατική αυτονομία των Δήμων” που επίσης διοργανώνονται στην πρωτεύουσα.

Ο κ. Δήμαρχος θα επιστρέψει στο Ρέθυμνο το απόγευμα της Παρασκευής 15 Μαΐου 2026 και κατά τη διάρκεια της απουσίας του θα τον αναπληρώνει η Αντιδήμαρχος Δήμου Ρεθύμνης Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα.