ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Λευτέρης Αυγενάκης «Στη βουλή το Λύκειο Τυμπακιου»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στη βουλή των ελλήνων βρέθηκε και ξεναγήθηκε η Β Λυκείου Τυμπακίου και ο Βουλευτής Ηρακλείου και πρ. Υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης, έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«📍Στη Βουλή το Λύκειο Τυμπακίου

Με ιδιαίτερη χαρά υποδέχθηκα στη Βουλή τη Β’ Λυκείου Τυμπακίου, μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους. Περίπου 60 παιδιά, γεμάτα ζωντάνια, απορίες και αυθεντικό ενδιαφέρον για όσα συμβαίνουν γύρω τους.

Η Βουλή ανήκει στους πολίτες – και πάνω απ’ όλα στη νέα γενιά. Η συμμετοχή, η γνώση και η διάθεση να παίρνουμε θέση είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά και δίνουν ουσία στη δημοκρατία μας.

Κρατήστε την περιέργεια και τη δύναμή σας ζωντανή. Να ονειρεύεστε, να προσπαθείτε και να διεκδικείτε. Γιατί κανένα όνειρο δεν είναι μακριά όταν το πιστεύεις πραγματικά.»

Σε οριστική συμφωνία ο Αντώνης Κρητικός -΄΄Κλειδώνει΄΄η...

Επίσκεψη Μ. Χνάρη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου
Ηράκλειο: Συγκλονίζει ο πατέρας του Νικήτα – «Έχασα το παιδί μου, ό, τι και να κάνω, δε θα μου το φέρει πίσω»
