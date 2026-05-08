Επίσκεψη Μ. Χνάρη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Τις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου επισκέφθηκε ο Βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, προκειμένου να ενημερωθεί διεξοδικά για τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που επακολούθησε με τον Διοικητή της Υπηρεσίας, Νίκο Ζανιδάκη και στελέχη του Σώματος, αναδείχθηκαν τα σοβαρά θέματα που τους απασχολούν, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, η οποία σε συνδυασμό με την έναρξη της τουριστικής περιόδου και της κινητικότητας στον ΒΟΑΚ αυξάνει τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν στο πάγιο αίτημά τους για ενίσχυση του προσωπικού και των επιχειρησιακών οχημάτων, καθώς οι ανάγκες παραμένουν υψηλές λόγω και των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Ειδικότερα, επισημάνθηκε η ανάγκη αλλαγής του υφιστάμενου οργανογράμματος και η αναγκαιότητα αναβάθμισης των Πυροσβεστικών Κλιμακίων Σπηλίου και Περάματος σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, η οποία θα επιφέρει την αύξηση του προσωπικού.

Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο επανειλημμένα έχει αναδείξει ο Μ. Χνάρης, με σκοπό τη διεκδίκηση περισσότερων μόνιμων θέσεων και την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση συμβάντων, αλλά και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου.

Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόληψη και την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ως προς το ζήτημα αυτό, επισημάνθηκε η αναγκαία συνεργασία των αρμόδιων φορέων και η ανάγκη καθαρισμού δασικών εκτάσεων, αγροτικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών και η αύξηση περιπολιών, με σκοπό την αποτροπή έναρξης πυρκαγιών.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Μ. Χνάρης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Είναι αυτονόητη η αναγνώριση της σπουδαιότητας του έργου που επιτελεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου και η δέσμευση να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια για την ενίσχυσή της, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εξοπλισμό.

Από την πλευρά μου, θα συνεχίσω να αξιοποιώ κάθε κοινοβουλευτικό μέσο, διεκδικώντας με συνέπεια την ικανοποίηση των εύλογων αιτημάτων της Υπηρεσίας, προς όφελος της δημόσιας ασφάλειας και των πολιτών».

Σε συνέδρια Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Ηράκλειο ο Δήμαρχος Ρεθύμνης
Λευτέρης Αυγενάκης «Στη βουλή το Λύκειο Τυμπακιου»
