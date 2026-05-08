Ρέθυμνο:Απόφαση υλοποίησης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μικρής διάρκειας επί του Β.Ο.Α.Κ στο τμήμα Σκαλέτα – Λατζιμάς

Απόφαση υλοποίησης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μικρής διάρκειας επί του Β.Ο.Α.Κ στο τμήμα Σκαλέτα – Λατζιμάς, από την χ/θ 71+500 έως την χ/θ 73+500»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 55 παρ. 1 και το άρθρο 112 παρ.16 του Ν. 5209/2025 “Νέος ΚΟΚ”.

2. Την υπ’ αριθ. 279977/ΕΜ/ιρ απο 30-04-2026 έγγραφο Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (8943/26/990032)

3. Το υπ’ αριθ. PGR-133.00-HILL-MS-DKTGEN-LET-0003/17.07.2025 Πιστοποιητικό έγκρισης από ανεξάρτητο μηχανικό.

4. Την εγκεκριμένη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την συνημμένη σε αυτή τεχνική έκθεση

5. Την υπ’ αριθ. 2501/27/124-δ’ από 04-05-2026 αναφορά Τ.Τ. ΒΟΑΚ (8745/26/995940) ΚΑΙ αποσκοπώντας στην ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή οδικής κυκλοφορίας στο τμήμα του Β.Ο.Α.Κ. περιοχής ευθύνης μας, από την χ/θ 71+500 έως χ/θ 73+500, λόγω των προβλεπόμενων για εργασιών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την προσωρινή λήψη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στο τμήμα της Ν.Ε.Ο. Χανίων – Σητεία, από την χ/θ 71+500 έως χ/θ 73+500 που βρίσκεται στην περιοχή ευθύνης μας και στο οποίο θα λάβουν χώρα εργασίες που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση.

2. Ρυθμίζουμε την κυκλοφορία των οχημάτων βάσει της τεχνικής έκθεσης και της μελέτης εργοστασιακής σήμανσης, συμπληρωμένες σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

3. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν καθημερινά και μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπου μετά το πέρας των εργασιών θα αποκαθίσταται πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δυο ρεύματα της κυκλοφορίας.

4. Με ευθύνη του αναδόχου, θα υπάρχει ικανός αριθμός προειδοποιητικών σημάτων, κώνων και λοιπών πινακίδων Κ.Ο.Κ., πέραν των προβλεπομένων στη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και στην παρούσα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Β.Ο.Α. Κρήτης.

5. Ο ανάδοχος του έργου να προβεί στην υλοποίηση της προβλεπόμενης κάθετης οδικής σήμανσης καθώς και στην τοποθέτηση των αναγκαίων πληροφοριακών πινακίδων, όπως προβλέπεται στην μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και στην παρούσα, συνεργαζόμενοι προς τούτο με την προαναφερόμενη υπηρεσία τροχαίας.

Το Τμήμα Τροχαίας Β.Ο.Α. Κρήτης παρακαλείται για την συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τον ανάδοχο του έργου, την κατάλληλη τοποθέτηση της προβλεπόμενης σήμανσης και των πληροφοριακών πινακίδων προς αποφυγή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων εκ μέρους του αναδόχου και αναφορά έναρξης και λήξης εκτέλεσης των έργων στην Υπηρεσία μας, ύστερα από προηγούμενη αυτοψία τους.

Επίσης παρακαλείται για τη δημοσίευση της παρούσας, συντάσσοντας σχετική έκθεση, αντίγραφο της οποίας να υποβληθεί στη Διεύθυνσή μας.

7. Η παρούσα απόφαση ισχύει εως και την 08-06-2026, ενώ τα μέτρα που λαμβάνονται ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης.

8. Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, που ισχύει έπειτα από την δημοσίευσή της, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ.16 του Ν. 5209/2025 “Νέος ΚΟΚ”, ο δε έλεγχος εφαρμογής της παρούσας ανατίθεται στους Αστυνομικούς της Ελληνικής Αστυνομίας

. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Χρήστος ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αστυνομικός Διευθυντής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: Α) ΑΠΟΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ

2. ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Β.Ο.Α. ΚΡΗΤΗΣ Β) ΑΠΟΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ

2. ΓΕ.Π.Α.Δ. ΚΡΗΤΗΣ

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Δ/νση Τεχνικών Έργων

4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔ/ΝΤΩΝ

Η υποβληθείσα εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση και τα αναφερόμενα στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση της αναδόχου εταιρείας καθώς και η ακολουθούμενη μεθοδολογία κατά την διάρκεια των εργασιών, θα πρέπει να συμπληρωθούν με βάσει τις παρατηρήσεις που περιέχονται στην υπ’ αριθ. (5) στα έχοντας υπόψη αναφορά και ειδικότερα ως ακολούθως:

1. Να επεκταθεί η εργοταξιακή σήμανση με την συμπλήρωση πινακίδων Κ-20 συνοδευόμενες με πινακίδες Πρ-1 και Πρ-2 στα 2 χιλιόμετρα, στο 1 χιλιόμετρο και στα 700 μέτρα αντίστοιχα και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

2. Να τοποθετηθούν 100 μέτρα πριν την ζώνη εργασιών, και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, πινακίδες κινδύνου Κ-39 (Συχνή Κυκλοφοριακή Συμφόρηση), με συνδυασμό την τοποθέτηση προειδοποιητικών παλλόμενων φώτων πορτοκαλί χρώματος

3. Να αποκλειστεί πλήρως ο χώρος του εργοταξίου και η κυκλοφορία σε αυτό άλλων, εκτός των απαραίτητων για την εκτέλεση των έργων οχημάτων. Κατά το μήκος των ζωνών συναρμογής εισόδου και εξόδου να τοποθετηθούν κατάλληλοι συνδυασμοί πινακίδων Π-77 και Π-78 με Ρ-52α και Ρ-52δ και αναλάμποντες φανοί, ανά 6 μέτρα.

4. Πριν και μετά την ζώνη των έργων θα πρέπει να εφαρμοστεί μεταβατική ζώνη μήκους εκατό (100) μέτρων τουλάχιστον, σύμφωνα με τις οδηγίες ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ για υπεραστικές οδούς.

5. Κατά την εκτέλεση των εργασιών να καταλαμβάνεται το λιγότερο δυνατό πλάτος οδοστρώματος. Σε κάθε περίπτωση θα τηρείται το ελάχιστο πλάτος των 3,25 μέτρων ανά κατεύθυνση.

6. Για εκτέλεση εργασιών με Στένωση λωρίδας σε υπεραστική οδό / Εργοτάξιο Μακράς Διάρκειας στον Β.Ο.Α.Κ., να εφαρμοστούν οι κατωτέρω επισημάνσεις και στις τρείς (3) φάσεις των εργασιών:

I. II. Ο διαχωρισμός των νέων ρευμάτων κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί με την τοποθέτηση πινακίδων Π-77 ανά οκτώ (8) μέτρα και ενδιάμεσα αυτών να τοποθετηθούν κώνοι, ύψους 75 cm, καθ’ όλο το μήκος των εργασιών και με ελάχιστο πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις τα 3,25 μέτρα.

ΖΩΝΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η προειδοποιητική σήμανση θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ-Τυπικό Σχέδιο Αριθμός 2.1.1, τηρούμενων των ορίων της σταδιακής μείωσης ταχύτητας ανά 20 χλμ/ω όπως προβλέπεται σε υπεραστική οδό.

Η σταδιακή μείωση του ορίου ταχύτητας να είναι σύμφωνα με το όριο ταχύτητας που προβλέπεται στην θέση όπου εκτελούνται οι εργασίες.

Πριν την ζώνη συναρμογής, θα έχει μειωθεί το όριο ταχύτητας στα 50 χλμ/ω με τοποθέτηση πινακίδας Ρ-32 με συνδυασμό πινακίδας Ρ-30 (απαγόρευσης προσπεράσματος) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (προς Σητεία και προς Χανιά). III. ΖΩΝΗ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ:

Οι πινακίδες Π-77 και Π-78 (σε συνδυασμό με Ρ52β και Ρ-52α) να τοποθετηθούν ανά 6 μέτρα και να φέρουν στην κορυφή τους αναλάμποντες φανούς.

Ενδιάμεσα να τοποθετηθούν κώνοι. IV. ΖΩΝΗ ΕΡΓΩΝ: Να τοποθετηθούν πινακίδες Π-77 και Π-78 (σε συνδυασμό με Ρ-52β και Ρ-52α) όπου είναι απαραίτητο, οι οποίες θα φέρουν αναλάμποντες φανούς.

Ο διαχωρισμός των ρευμάτων θα γίνει με Π-77 ανά 8 μέτρα και ενδιάμεσα κώνους (75 Σελίδα 3 από 4 cm) με ελάχιστο πλάτος λωρίδας 3,25 μέτρα.

Να τοποθετηθούν ανά 500 μ. πινακίδες Ρ-32 (όριο 50 χλμ.) και Ρ-30 (απαγόρευση προσπεράσματος).

V. ΖΩΝΗ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΔΟΥ: Οι πινακίδες Π-77 και Π-78 να τοποθετηθούν ανά 6 μέτρα με αναλάμποντες φανούς και ενδιάμεσα κώνους. VI. Οι πινακίδες σήμανσης θα είναι σε κίτρινο φόντο (εργοταξιακές) με πρόσθετες πινακίδες Πρ-1 και Πρ-2 και αναλάμποντες φανούς.

7. Να υπάρχει πάντα κατάλληλο προσωπικό με ιματισμό υψηλής ανακλαστικότητας για την άμεση επιδιόρθωση φθορών στη σήμανση.

8. Να αποκλειστεί πλήρως ο χώρος του εργοταξίου για μη απαραίτητα οχήματα. 9. Να καλυφθεί η υπάρχουσα σήμανση προς αποφυγή σύγχυσης των οδηγών.

10. Σε ισόπεδους κόμβους και εισόδους-εξόδους, οι εργασίες να ολοκληρώνονται το ταχύτερο δυνατό με χρήση σηματωρών. Αν οι κόμβοι δεν αποδίδονται στην κυκλοφορία, θα αποκλείονται με πληροφοριακές πινακίδες, πινακίδες Ρ-7 (απαγόρευση εισόδου/εξόδου) και προσωρινά στηθαία ασφαλείας.

11. Μετά την ολοκλήρωση της σήμανσης, με μέριμνα του αναδόχου να πραγματοποιηθεί εκ νέου αυτοψία για τυχόν συμπληρώσεις.

12. Μετά το πέρας των εργασιών να αποσυρθεί η εργοταξιακή σήμανση και να επανέλθει η κυκλοφορία με κατάλληλη μόνιμη σήμανση. Επισημαίνεται η ΑΜΕΣΗ αποτύπωση των διαγραμμίσεων όπου μετα το πέρας αυτών να πραγματοποιηθεί εκ νέου αυτοψία επανεκτίμησης με μέριμνα του αναδόχου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Χρήστος ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αστυνομικός Διευθυντής Σ