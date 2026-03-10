Ηράκλειο:Αρθρο της Μαρίας Αντωνακάκη για τα Ενετικά Τείχη

Αρθρο (ενετικα τείχη )

Ναι στην προστασία του μνημείου,

Όχι στον στραγγαλισμό της πόλης.

Ως δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Ηράκλειο – Η Πόλη Μας», γίνομαι καθημερινά αποδέκτης της αγωνίας των συμπολιτών μας για το οξύ πρόβλημα της στάθμευσης, που πλέον παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις μετά την απαγόρευση στην τάφρο των Τειχών.

Η προστασία των Ενετικών Τειχών είναι για όλους μας καθήκον.

Όμως, η εφαρμογή του νόμου δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά και «τιμωρητικά» για τον οδηγό, τον εργαζόμενο και τον κάτοικο του κέντρου.

Το ερώτημα είναι απλό:

Πώς απαιτούμε από τους πολίτες να συμμορφωθούν, όταν ο Δήμος δεν έχει μεριμνήσει για μία και μόνο εναλλακτική θέση στάθμευσης πριν την απαγόρευση;

Όχι στις δύο ταχύτητες:

Αν η στάθμευση θεωρείται ασύμβατη χρήση, τότε οφείλουμε να δούμε συνολικά τον χώρο της τάφρου.

Η πόλη αγαπά και στηρίζει τα ιστορικά αθλητικά της σωματεία που δραστηριοποιούνται εκεί.

Ακριβώς γι’ αυτό, χρειαζόμαστε μια ενιαία μελέτη ανάπλασης που θα νομιμοποιεί τις αθλητικές χρήσεις και θα δίνει βιώσιμες λύσεις για το πάρκινγκ, αντί για πρόχειρα «μπαλώματα».

Άμεσα μέτρα τώρα:

Ζητάμε από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει αμέσως σε μισθώσεις ιδιωτικών οικοπέδων περιμετρικά των τειχών και στην αξιοποίηση δημοτικών χώρων ως προσωρινά πάρκινγκ.

Δεν μπορείς να αφαιρείς εκατοντάδες θέσεις στάθμευσης σε μια νύχτα χωρίς να έχεις προβλέψει πού θα πάνε αυτά τα αυτοκίνητα.

Η νομιμότητα είναι απαραίτητη, αλλά οφείλει να συμβαδίζει με τον ρεαλισμό.

Το Ηράκλειο δεν χρειάζεται άλλες απαγορεύσεις «στα χαρτιά» που δημιουργούν χάος στους δρόμους. Χρειάζεται έργα υποδομής που θα απελευθερώσουν το μνημείο, χωρίς να εγκλωβίζουν τους πολίτες.

Δημοτική Σύμβουλος Ηρακλείου

Μαρια Αντωνακακη