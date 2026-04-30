Ηράκλειο:«Επωνύμου πορεία» της Καίτης Κουναλάκη Στην Λέσχη Ανάγνωσης «Καφές και Βιβλία» στο ΜΑΡΙΝΑ Café Restaurant

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

την Πέμπτη 30 Απριλίου

Με το βιβλίο της Καίτης Κουναλάκη «Επωνύμου πορεία» πρόκειται να ασχοληθεί η Λέσχη Ανάγνωσης «Καφές και Βιβλία», που πραγματοποιεί τις συναντήσεις της τα απογεύματα της Πέμπτης, στο ΜΑΡΙΝΑ Café Restaurant.

Την Πέμπτη 30 Απριλίου θα γίνει μία ακόμα συνάντηση στις 18:00 το απόγευμα με το βιβλίο «Επωνύμου πορεία», της Καίτης Κουναλάκη, που «δεν είναι λαογραφική έρευνα, δεν είναι χρονικό, δεν είναι ονοματολόγιο, δεν είναι ιστόρημα. Είναι ένα μεικτό είδος που διαμορφώθηκε στη διαδρομή (…) δεν περιορίζεται μόνο στη διαχρονική διερεύνηση των συνεπωνύμων, αλλά καταγράφει την ιστορική εποχή για τα γεγονότα κάθε φορά από το 1204 έως σήμερα», ενώ συνοδεύεται με πλούσιο

φωτογραφικό υλικό και χάρτες.

Η Λέσχη Ανάγνωσης «Καφές και Βιβλία» θα εστιάσει στο κεφάλαιο εκείνο του βιβλίου που αναφέρεται στο Μέγαρο Φυτάκη, με τη συγγραφέα -που έχει χαρίσει στο αναγνωστικό κοινό πολλά βιβλία, συλλογές ποίησης και συμμετοχές σε συλλογικά έργα – να συμμετέχει στη συντροφιά.
Με προσέλευση ανοιχτή για όλους και την υποστήριξη της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε .

«Ηράκλειο, η Πόλη μας» : Η κατάσταση...

0
Με αφορμή την τραγική κατάσταση του οδικού δικτύου στο...

Σταύρος Αρναουτάκης: «Η Κρήτη διεθνής κόμβος επιχειρηματικότητας....

0
Τόνισε στην έναρξη του «Accelerating Crete Forum» από την...

More like this
Related

