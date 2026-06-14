Λασίθι:Μήνυμα του Εντεταλμένου Συμβούλου Πρωτοβάθμιας & Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγίου Νικολάου Ιωάννη Ρουκουνάκη για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

«Γίνε κι εσύ ο λόγος που χτυπάει μια καρδιά»

Η 14η Ιουνίου δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο, είναι η ημέρα που τιμούμε τους αφανείς ήρωες της διπλανής πόρτας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας & Δημόσιας Υγείας – ιατρός Ιωάννης Ρουκουνάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται. Μόνο προσφέρεται. Κάθε σταγόνα που δωρίζουμε είναι μια ανάσα ζωής για έναν συνάνθρωπό μας, μια πράξη βαθιάς αλληλεγγύης και πολιτισμού που δεν κοστίζει τίποτα, αλλά αξίζει τα πάντα.

Στον Δήμο μας, στόχος μας δεν είναι απλώς να γιορτάζουμε αυτή την ημέρα, αλλά να χτίσουμε μια μόνιμη κουλτούρα εθελοντισμού. Θέλουμε η αιμοδοσία να γίνει καθημερινή μας συνήθεια.»

Η κατάσταση και οι ανάγκες μας

Η χώρα μας χρειάζεται καθημερινά εκατοντάδες φιάλες αίματος για να καλύψει τις ανάγκες συνανθρώπων μας σε έκτακτα περιστατικά, χειρουργεία, αλλά και συμπολιτών μας με χρόνιες παθήσεις.

* 10 λεπτά από τον χρόνο μας είναι αρκετά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

* 1 μόνο φιάλη αίματος μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές.

* Κάθε υγιής πολίτης από 18 έως 65 ετών μπορεί να γίνει ο κρίσιμος κρίκος σε αυτή την αλυσίδα ζωής.

Το μήνυμά μας για σήμερα είναι σαφές: Γίνε κι εσύ ο λόγος που χτυπάει μια καρδιά. Δώσε αίμα, μοιράσου τη ζωή, γίνε εθελοντής αιμοδότης!