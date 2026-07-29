Θέμα στο Reuters ο θάνατος των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Άρθρο για τους δύο Έλληνες πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον την Τετάρτη στη φωτιά του Ρεθύμνου δημοσιεύει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Το δημοσίευμα επικαλείται την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ρεπορτάζ της ΕΡΤ που αναφέρει ότι οι δύο πυροσβέστες παγιδεύτηκαν στις φλόγες ενώ μετακινούνταν με το όχημά τους από ένα μέτωπο της φωτιάς σε άλλο.

«Το μέτωπο της φωτιάς εκτείνεται σε 15 χιλιόμετρα. Ας ελπίσουμε ότι θα σώσουμε τις ζωές μας και τα σπίτια μας», δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του χωριού Κρύα Βρύση Σήφης Βαβουράκης, προσθέτοντας ότι η φωτιά είναι εκτός ελέγχου.

Οι αρχές είχαν ήδη ζητήσει από τους κατοίκους τριών κοντινών χωριών, συμπεριλαμβανομένης της Κρύας Βρύσης, να απομακρυνθούν προληπτικά για λόγους ασφαλείας.

Αυξημένος κίνδυνος δασικών πυρκαγιών

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο επικεφαλής του κέντρου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της ΕΕ προειδοποίησε πως η Ελλάδα και η Ιταλία αναμένεται να αντιμετωπίσουν αυξημένο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών τις επόμενες εβδομάδες. Ο κίνδυνος αυτός ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω καταστροφές, ενώ πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται στην Ισπανία και τη Γαλλία.

Σε ανακοίνωσή του, το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας ανέφερε ότι 156 πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κρήτη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.

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